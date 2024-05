Čudesan povratak: Juve gubio 3-0 do 76. pa skoro pobijedio

U susretu 37. kola talijanskog nogometnog prvenstva Bologna i Juventus su odigrali 3-3 nakon što je Juve u samoj završnici nadoknadio tri gola zaostatka.

Nakon što je domaćin poveo sa 3-0 činilo se kako će Bologna do prve pobjeda protiv torinske Stare dame nakon 2011. godine kada je slavila u Torinu sa 2-0, te prve domaća protiv Juventusa nakon čak 26 godina.

Međutim, "ranjeni" Juve pod vodstvom trenera mlade momčadi Paola Montera, koji je privremeno preuzeo kormilo nakon što je Massimiliano Allegri dobio otkaz, se čudesno vratio, a u samoj završnici bio korak i do pobjede.

Serie A - Bologna v Juventus | Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Bologna je povela u 2. minuti golom Riccarda Calafiorija, a već u 11. minuti je bilo 2-0 nakon što je zabio Santiago Castro. Kada je Calafiori u 53. minuti svojim drugim golom na utakmici doveo domaćine do prednost 3-0 činilo se kako će Bologna rutinski do slavlja. No, uslijedio je čudesan povratak gostiju koji su u razmaku od svega sedam minuta, od 76. do 84. minute, zabili tri gola.

Federico Chiesa je u 76. smanjio na 1-3, Arkadiusz Milik je zabio za 2-3 u 83. minuti, a smo minutu kasnije Kenan Yildiz izjednačio na 3-3. U samoj završnici gosti su imali još dvije prilike za potpuni preokret, ali je na koncu ostalo 3-3.

Obje momčadi već su se kvalificirale za Ligu prvaka, a bio je to susret za treću poziciju. Odluka tko će biti iza Intera i Milana odgođena je do zadnjeg kola u koje Bologna i Juve ulaze bodovno poravnati.

U ranije odigranom susretu Verona je na gostovanju pobijedila Salernitanu sa 2-1 osvojivši bodove spasa.

Golove za pobjedu Verone zabili su Tomaš Suslov u 23. minuti, te Michael Folorunsho u sudačkoj nadoknadi prvog dijela, dok je za domaćine u 90. minuti zabio Alessandro Zanoli.

Za Salernitanu, koja će iduće godine igrati u Serie B, Toma Bašić je odigrao cijeli susret, dok Domagoj Bradarić nije nastupio zbog ozljede.

Verona je ovom pobjedom skočila na 13. mjesto osiguravši prvoligaški spas. Kolo prije kraja ima četiri boda više od Empolija na 18. poziciji koja vodi u niži rang. Sassuolo sa 29 i Salernitana sa 16 bodova su sigurnu putnici u Serie B.

Na ljestvici vodi Inter sa 93 boda ispred Milana (74), Bologne (68) i Juventusa (68).