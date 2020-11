Čudesan preokret Intera od 0-2! Verona u šoku, ozlijedio se Kale

Nevjerojatan preokret Intera stigao pri 0-2 nakon čega su 'nerazzuri' zabili četiri gola. Verona Ivana Jurića izgubila je od senzacije prvenstva Sassuola, ali gora vijest je što se ozlijedio Nikola Kalinić

<p>U susretu osmog kola Serie A <strong>Inter </strong>je pobijedio Torino s 4-2, premda je do 62. minute gubio s 0-2.</p><p>Torino je poveo u posljednjim trenucima prvog dijela golom <strong>Simonea Zaze</strong>, a u 62. minuti bivši interovac <strong>Cristian Ansaldi </strong>je iz penala doveo goste do veće prednosti.</p><p>Međutim, Inter je u svega pet minuta izjednačio! Prvo je <strong>Alexis Sanchez </strong>na asistenciju <strong>Romela Lukakua </strong>smanjio u 64. minuti, a tri minute kasnije su okrenuli uloge. Sanchez je asistirao, a Lukaku zabio za 2-2.</p><p>Inter je u potpunosti okrenuo rezultat u 84. minuti golom belgijskog napadača iz penala. Bila je to još jedna sjajna večer Lukakua, koji je stigao do dva gola i dvije asistencije. Pobjedu milanskog kluba potvrdio je <strong>Lautaro</strong> <strong>Martinez </strong>u 90. minuti u akciji u kojoj je sudjelovao i <strong>Ivan</strong> <strong>Perišić</strong>.</p><p>Hrvatski reprezentativac ušao je u igru u 74. minute, dok je <strong>Marcelo Brozović</strong> nije bio na raspolaganju Antoniju Conteu.</p><p>Sassuolo je nastavio svoju sjajnu seriju i na gostovanju kod <strong>Verone Ivana Jurića </strong>ostvario pobjedu 2-0 kojom je barem privremeno preuzeo vrh ljestvice.</p><p>Golove za četvrtu gostujuću pobjedu <strong>Sassuola </strong>zabili su <strong>Jeremie Boga </strong>(42) i <strong>Domenico</strong> <strong>Berardi </strong>(75). Za Veronu je do 38. minute igrao <strong>Nikola Kalinić</strong>, dok <strong>Ivor Pandur </strong>nije ulazio u igru. Kalinić je krenuo od prve minute, no kraje prvog poluvremena morao je napustiti teren. Sudeći po Kalinićevu izrazu lica, riječ je o ozljedi, a nakon što je sudac zaustavio igru i pozvao medicinski tim Verone da mu pomogne, Kalinić nije mogao nastaviti susret.</p><p><strong>Roma </strong>je pobijedila <strong>Parmu</strong> s 3-0, a domaćin je sav posao obavio u prvom dijelu postigavši sva tri gola. Strijelci su bili <strong>Mayoral</strong> (28) i <strong>Mhitarjan </strong>(32, 40).</p><p>U prvoj utakmici nedjeljnog programa nogometaši <strong>Beneventa </strong>slavili su sa 1-0 na gostovanju kod <strong>Fiorentine</strong>.</p><p>Pobjednički pogodak za goste postigao je <strong>Riccardo Improta </strong>u 52. minuti preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora.</p><p>Na ljestvici vodi Sassuolo sa 18 bodova, Milan i Roma imaju po 17 bodova, Juventus je četvrti sa 16 bodova, a zatim slijede Inter (15), Napoli (14), Atalanta (14)...</p>