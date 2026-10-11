Čudesna asistencija Gvardiola, City je promarširao Anfieldom!

Manchester City svladao je Liverpool 3-0 na Anfieldu u prvoj utakmici nakon što je proglašen krivim za kršenje financijskih pravila. Susret je prelomljen u drugom poluvremenu poslije isključenja Ryana Gravenbercha, a točku na i stavio je Rayan Cherki nakon sjajnog poteza hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola.

Video pogledajte OVDJE.

Foto: Phil Noble

Ključni trenutak i raspad domaće momčadi

Prvo poluvrijeme na Anfieldu proteklo je u napetoj atmosferi i bez golova, uz sporiji ritam kojim je City pokušao umrtviti domaću publiku. Liverpool je imao solidne prilike preko Victora Munoza i Gravenbercha, ali je gostujući golman Gianluigi Donnarumma oba puta odlično reagirao. Utakmica je prelomljena u 62. minuti kada je Gravenberch zaradio drugi žuti, odnosno crveni karton zbog prekršaja na Jeremyju Dokuu.

Od tog trenutka gosti su u potpunosti preuzeli kontrolu i maksimalno iskoristili brojčanu nadmoć na terenu. Samo tri minute nakon isključenja Erling Haaland snažnim udarcem zabio je gol za vodstvo momčadi Enza Maresce. Već u 68. minuti Doku je nakon dodavanja Elliota Andersona prekrasno pogodio gornji kut za povećanje prednosti na 2-0.

Liverpool se nakon toga našao u bezizlaznoj situaciji, uz posjed lopte od samo 35 posto u odnosu na dominantnih 65 posto Manchester Cityja. Gosti su u jednom napadu držali loptu gotovo dvije minute, a zanimljivo je da su je u toj akciji dodirnuli apsolutno svi igrači na terenu.

Peta Gvardiola za konačnu potvrdu pobjede

U 65. minuti na teren je ušao Joško Gvardiol i ubrzo pokazao zašto je jedan od ključnih igrača svoje momčadi. Hrvatski branič je u 78. minuti sudjelovao u akciji koja je okrunjena prekrasnim golom. Gvardiol je lucidno, petom proigrao Rayana Cherkija i time potpuno izbacio obranu domaće momčadi.

Cherki je potom pokazao nevjerojatnu mirnoću u završnici akcije. Lakoćom je izbjegao svog čuvara i smireno gurnuo loptu ispod istrčalog Alissona za konačnih 3-0. Njegov potez sjajno je zaokružio izvedbu gostujuće momčadi koja se ovim trijumfom vratila na vrh ljestvice s tri boda prednosti.

Iako su uvjerljivo poraženi, navijači Liverpoola na kultnom Kopu nisu odustajali te su i u sudačkoj nadoknadi pjevali klupsku himnu. S druge strane, gostujući navijači uzvraćali su provokacijama o mogućem ispadanju domaćina iz lige. Nervoza se na kraju preselila i na teren, pa je Virgil van Dijk u sudačkoj nadoknadi zaradio žuti karton nakon grubog prekršaja na Cherkiju. Mateo Kovačić nije ulazio u igru.

Foto: Phil Noble

Prvi susret nakon povijesne presude

Ova utakmica nosila je posebnu težinu jer je bila prva nakon što je neovisna komisija proglasila Manchester City krivim za kršenje financijskih pravila u engleskom prvenstvu. Riječ je o presudi po 115 točaka optužnice koje se odnose na razdoblje od 2009. do 2018. godine. Istraga je utvrdila da je klub umjetno uvećavao prihode kroz lažne sponzorske ugovore, skrivajući pritom stvarne isplate menadžerima i igračima.

Atmosfera prije utakmice bila je izuzetno naelektrizirana i puna tenzija. Navijači Liverpoola razvili su ogromne transparente s natpisima o prevarenoj generaciji i uzvikivali da su gosti varalice, dok su pristaše Cityja odgovorili isticanjem zastave s porukom podrške klupskoj upravi.

Aktualni prvaci sada čekaju moguće drakonske kazne koje bi mogle potpuno promijeniti sliku lige. Pravni stručnjaci ističu da bi sankcije mogle uključivati oduzimanje više stotina bodova, pa čak i izbacivanje u niži rang natjecanja. Klub je navodno ranije pokušao dogovoriti ogromnu financijsku nagodbu, no pregovori su propali pa su iz uprave najavili službenu žalbu na donesenu presudu.

*uz korištenje AI-ja