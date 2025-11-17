U reprezentaciju je izbornik Zlatko Dalić došao 2017. gotovo slučajno, a do danas su on i Luka Modrić izrasli u najveće u svom poslu. Protiv Crne Gore idu po novi rekord, a neki od igrača i po 'vizu' za Svjetsko
CRNA GORA - HRVATSKA (20.45, NOVA TV) PLUS+
Čudesna suradnja za rekordni Mundijal: Modrić i Dalić postali su najveći, a bajka sad ide dalje
Zlatko Dalić došao je među "vatrene" 2017. godine kao svojevrsni "vatrogasac", a kao kapetan dočekao ga je Luka Modrić, veznjak Real Madrida, koji je postajao jedan od najboljih na svijetu. Što se tiče nastupa u klupskom nogometu, nije bilo upitno kakav Luka ima utjecaj na "kraljeve", a sve je to želio potvrditi i s voljenom mu reprezentacijom. Vjerojatno nije ni sanjao, kad je prvi put vidio Zlatka Dalića, da će to biti moguće i najveća suradnja u povijesti hrvatskog nogometa.
