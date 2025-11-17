Obavijesti

Sport

Komentari 1
CRNA GORA - HRVATSKA (20.45, NOVA TV) PLUS+

Čudesna suradnja za rekordni Mundijal: Modrić i Dalić postali su najveći, a bajka sad ide dalje

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 2 min
Čudesna suradnja za rekordni Mundijal: Modrić i Dalić postali su najveći, a bajka sad ide dalje
TOP 100 fotografija u 2021. godini | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U reprezentaciju je izbornik Zlatko Dalić došao 2017. gotovo slučajno, a do danas su on i Luka Modrić izrasli u najveće u svom poslu. Protiv Crne Gore idu po novi rekord, a neki od igrača i po 'vizu' za Svjetsko

Zlatko Dalić došao je među "vatrene" 2017. godine kao svojevrsni "vatrogasac", a kao kapetan dočekao ga je Luka Modrić, veznjak Real Madrida, koji je postajao jedan od najboljih na svijetu. Što se tiče nastupa u klupskom nogometu, nije bilo upitno kakav Luka ima utjecaj na "kraljeve", a sve je to želio potvrditi i s voljenom mu reprezentacijom. Vjerojatno nije ni sanjao, kad je prvi put vidio Zlatka Dalića, da će to biti moguće i najveća suradnja u povijesti hrvatskog nogometa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ekvadorska voditeljica ne može zauzdati grudi u prijenosu
EVO TKO JE ONA

FOTO Ekvadorska voditeljica ne može zauzdati grudi u prijenosu

Kathy Valencia je ekvadorska sportska novinarka i voditeljica koja je tamošnjem stanovništvu poznata po svojem radu na televiziji, intervjuima sa sportašima i prijenosima s nogometnih terena.
Uznemirujuće fotke: Mlate se golim rukama do krvi! Je li ovo najbrutalniji sport današnjice?
POGLEDAJTE GALERIJU

Uznemirujuće fotke: Mlate se golim rukama do krvi! Je li ovo najbrutalniji sport današnjice?

Back-yard brawl ili, doslovno prevedeno, tučnjava u dvorištu, ime je organizacije koja priređuje borbe golim rukama (bare knuckle). Pogledajte kadrove s jedne takve priredbe u Wolverhamptonu na kojoj je pobijedio Hrvat Marko Martinjak.Upozorenje: neki mogu biti uznemirujući
VIDEO Italija - Norveška 1-4: Sjajne vijesti za Hrvatsku! Erling Haaland i društvo osigurali SP
DEBAKL GATTUSOVE MOMČADI

VIDEO Italija - Norveška 1-4: Sjajne vijesti za Hrvatsku! Erling Haaland i društvo osigurali SP

Ovaj rezultat je dobra vijest i za Hrvatsku jer se naša reprezentacija još uvijek može naći u prvom potu u ždrijebu za SP. Još se moraju poklopiti dvije stvari; Njemačka ne smije pobijediti Slovačku i Hrvatska mora pobijediti Crnu Goru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025