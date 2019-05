Čudesne role Sluge i Kvržića, modri braniči sasvim razočarali

Rijeka je stigla do novog trofeja, nogometaši Igora Bišćana osvojili su Hrvatski nogometni kup! I tako stigli do trofeja u prilično turbulentnoj sezoni. Rijeka je u završnoj borbi za Rabuzinovo sunce u Puli s 3-1 svladala Dinamo, a pogledajmo u kakvom su se izdanju na Aldu Drosini predstavili igrači obje momčadi.

Kako je igrao Dinamo?

Livaković (5,5)

Prilično zaposlen u prvom dijelu, već u 12. minuti obranio dalekometnu "bombu" Tomečaka, dok je u sljedećem napadu bio nemoćan kod gola Čolaka. Lijepo je zaustavio i jedan pokušaj Halilovića, tu se istakao mirnoćom, jednom je morao i driblati Čolaka. Niti preostala dva gola Rijeke ne ide na njegovu dušu.

Stojanović (5,5)

Ostao bez kvalitetnijih napadačkih izleta, ali je uspio koliko-toliko zatvoriti svoj bok. Pokušao blokirati Čolaka kod prvog gola Rijeke, ali u tome nije uspio. Još jednom djelovao nervozno.

Theophile-Catherine (6)

Najmirniji i najsigurniji akter modre obrane i u Puli. Djelovao sigurno, na njemu je Čolak napravio prekršaj za žuti karton. U drugom dijelu mu je za to i vratio, pa i on vrlo brzo "požutio". Bez velikih pogrešaka, za razliku od svojih partnera iz zadnje linije.

od 78. Hajrović (-)

Zaigrao u zadnjih 15-ak minuta, imao nekoliko lijepih poteza, ali igrao premalo za ocjenu...

Dilaver (5)

Niti Dilaver nije bio u najboljem izdanju, prilično nesiguran, pa i netočan u predaji lopte. Opet, Rijeka je oba pogotka zabila iz modrog peterca, a takve stvari uvijek idu na dušu centralnih braniča. Za kraj ostao nemoćan pored Kvržića koji mu se sjajno ubacio iza leđa, a onda ga i slomio za konačnih 3-1.

Rrahmani (5)

Ovoga puta ispao jedan od tragičara u sastavu Nenada Bjelice. Prvo jednom povratnom loptom "uvalio" Livakovića, no tu se reprezentativni vratar spasio, a onda ga je Kvržić prelako "slomio" prije gola za 2-0. Igrao jako visoko, ali bez ikakvog učinka.

od 46. Leovac (6)

Zaigrao već početkom drugoga dijela, kako bi Dinamo djelovao još ofenzivnije. Odradio dosta bolju rolu od Rrahmanija, pokušavao svojom ljevicom iznenaditi Slugu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Šunjić (6,5)

Kao i uvijek, rastrčan i požrtvovan. Oduzeo puno lopti igračima Rijeke, donio agresiju u sredinu terena, jedan od rijetkih igrača Dinama koji je svoje zadatke besprijekorno odradio. Opet odigrao s visokom razinom volje, želje i htijenja...

Atiemwen (5)

Od njega se pak očekivalo puno više, Atiemwen nije bio prodoran po svojoj desnoj strani, lakoćom ga je zaustavljao Tomečak. Igrao previše prema nazad, nije se istakao niti jednim jedinim potezom. Zamijenjen već na poluvremenu.

od 46. Gavranović (5,5)

Odmah početkom drugoga dijela propustio veliku priliku, njegov volej s osam metara otišao je iznad gola. Osim tog promašaja iskazao se samo pretjeranom nervozom zbog koje je dobio žuti karton.

Olmo (5,5)

Imao je nekoliko vrhunskih minijatura u sredini terena, lakoćom lomio suparničke čuvare, ali ostao nedorečen. No, njegovi udarci nisu u Puli pronalazili put do riječke mreže. U 74. minuti promašio kazneni udarac, tu se Dinamo mogao vratiti na 2-2.

Ademi (5,5)

Puno radio u centrali, konstantno se ubacivao iz drugog plana, tako pripremio zicer za Oršića u 31. minuti. No, bio je daleko od lopte, daleko od igre, nije se uspio nametnuti protiv Rijeke. Dinamu je pogotovo u prvih 45 minuta nedostajala njegova agresivnost. Promašio veliku priliku glavom, ali u nastavku te akcije Oršić je zabio za 2-1. Kasnije mu je Sluga obranio još jedan udarac iz blizine.

Oršić (6,5)

Dinamo je puno nade polagao u igru preko lijeve strane, Oršić je imao puno kontakta s loptom, dosta se toga vrtjelo oko njega. Već na startu utakmice mogao matirati Slugu, dok je u 31. minuti promašio najbolju prigodu Zagrepčana u prvom dijelu. U nastavku zabio za 2-1, tako vratio Dinamo u igru. Najopasniji igrač modrih u nastavku, u 69. minuti sjajnim udarcem loptu poslao pored gola.

Petković (5,5)

Dobro otvorio dvoboj, ukrao jednu loptu Župariću, pa pripremio dobru priliku za Oršića. Ali, to je bilo - to. Loše reagirao kod prvog gola Rijeke, praktički smirio loptu za Čolaka koji je bio neumoljiv. Početkom nastavka glavom pripremio zicer i za Gavranovića, no švicarski napadač nije bio precizan.

Kako je igrala Rijeka?

Sluga (8)

Vrlo dojmljiv i dominantan na vratima Rijeke u prvom dijelu. Odmah na startu zaustavio opasan pokušaj Oršića, bio siguran prilikom izlazaka s vrata. U drugom dijelu nešto neoprezniji, jedna mu je lopta ispala iz ruku, to je njegovu momčad moglo skupo koštati. Nemoćan kod gola Oršića, prije toga sjajnom reakcijom zaustavio udarac Ademija glavom. Čudesnom reakcijom zaustavio i udarac Danija Olma s bijele točke.

Escoval (7)

Igrao jednostavno, bez ikakvog rizika. Rijeka je irala zgusnuto u zadnjoj liniji, a Escoval, Župarić i Punčec dominirali su zračnim prostorom pred svojim vratima. Puno dugih lopti odigrao napamet, rijetke su pronalazile njegove suigrače, a u 72. minuti igrao rukom, pa skrivio kazneni udarac.

Župarić (7)

Na samom početku utakmice izgubio jednu loptu pred svojim vratima, ali Dinamo to nije iskoristio. Brzo se stabilizirao, siguran na zemlji, dominantan u skoku.

Punčec (7,5)

Odradio kompletnu utamicu, bez ikakve pogreške. Pa gotovo i bez prekršaja. Ispravljao neke greške svojih suigrača, kao i Slugino istrčavanje "u prazno". Smiren, koncentriran, odličan.

Capan (7)

Iznenađujuće se našao u početnoj postavi, ali ostavio i više nego solidan dojam. Zaradio žuti karton već u 23. minuti, ali to ga nije omelo u daljnjoj predstavi.

Lepinjica (7)

Dinamo je većinom igrao preko bokova, pa Lepinjica nije bio previše uz loptu, ali kvalitetno je držao blok ispred zadnje linije Rijeke. Jak na lopti i miran u predaji, fasciniraju njegove fizičke mogućnosti (jednom u duelu odnio i Dilavera), odigrao loptu za Kvržića prije drugog gola Rijeke.

od 74. Lončar (-)

Odigrao solidnu rolu u sredini terena, bio čvrst u defenzivi, odlazio i prema naprijed. Igra Rijeke njegovim ulaskom nije pala, daleko do toga.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Pavičić (7)

Glavnom ideologu riječke igre ne paše igra s puno nabijanja i dugih lopti, pa se ni Pavičić nije uspio potpuno nametnuti u sredini terena. Ipak, pružio je i više nego kvalitetnu predstavu, bio siguran na lopti, trkački besprijekoran,

Tomečak (7)

Dugo je nedostajao Rijeci, sada je jasno koliko je momčad Igora Bišćana s njim kvalitetnija. Imao jedan opasan šut iz daljine, a svojom brzinom potpuno neutralizirao hitrog Atiemwena.

Kvržić (8,5)

Jedan od junaka utakmice, Kvržić je bio sjajan u oba smjera. U defenzivnim se zadacima spuštao nisko, pomagao Capanu u dupliranju desnog boka, a bio je i opasan u igri prema naprijed. Ubacio iz kornera prije prvog gola Rijeke, a majstorskim potezom slomio Rrahmanija, pa asistirao Haliloviću za 2:0. A onda u 84. minuti, fenomenalnim pogotkom, osigurao Rijeci novi trofej!

Halilović (7,5)

Razigran i aktivan, omaleni veznjak strašno puno znači za igru Rijeke. Prvo opasno tukao izvana, a onda zabio za 2:0, tako prelomio susret. Nogometaš velikih trkačkih kapaciteta, prilično borben.

od 82. Gorgon (-)

Igrao premalo za ocjenu...

Čolak (7,5)

Odlično se snašao u 13. minuti i iz blizine matirao Livakovića. Puno radio u defenzivi, skakao i borio se sa stoperima "modrih", jednom "poderao" Theophilea pa dobio žuti karton. U nastavku imao jednu priliku poslije koje je tražio kazneni udarac (čini se da nije bio) zbog prekršaja Theophilea, a bio usamljen od ostatka momčadi.

od 83. Puljić (-)

Igrao premalo za ocjenu...