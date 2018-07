Čudesne Ronaldove brojke iz Reala: 451 gol, 4 naslova LP-a

Nakon što je u Manchester Unitedu proveo šest godina i postao planetarna zvijezda, bilo je vrijeme za nove izazove. Cristiano Ronaldo postao je igrač Real Madrida 2009. i tu počinje njegova priča s 'Kraljevskim klubom'.

Ronaldo je u Real došao za tada rekordnih 94 milijuna eura. Njegovo predstavljanje na Santiago Bernabeu popratilo je 80 tisuća navijača, čime je oborio 25 godina star rekord Diega Maradone, kojega je u Napoliju pozdravilo 75 tisuća obožavatelja. Kako je kapetan Raul nosio njegovu sedmicu iz Manchester Uniteda, Cristiano je dobio broj devet.

🗓️ Cristiano Ronaldo was presented to 80,000 Real Madrid fans #OnThisDay in 2009 🙌 He's scored 450 RM goals since 😱 #UCL pic.twitter.com/mvrrtk5PQ0

Debitirao je u La Ligi 29. kolovoza 2009. i zabio penal protiv Deportiva u pobjedi 3-2. Zabijao i u naredne četiri utakmice, a u Ligi prvaka probio je led golovima iz slobodnjaka. Početni nalet nakratko je zaustavila ozljeda gležnja, ali sezonu je završio s 33 gola. Ipak, Real je ostao bez ijednog trofeja, a to se u narednim godinama trebalo promijeniti.

Na startu sljedeće sezone Cristiano je opet postao 'CR7' jer je Raul otišao, a Portugalac je zauzeo njegovo mjesto. Te sezone zabio je u rekordnih šest utakmica zaredom, a postigao je i četiri 'hat-tricka'. Unatoč tome, nije ušao među tri najbolja u izboru za Zlatnu loptu 2010. godine.

Foto: ALBERTO LINGRIA

Zabivši pobjednički gol u 103. minuti finala španjolskog kupa protiv Barcelone, osvojio je svoj prvi naslov u dresu Reala. U nekoliko utakmica zabio je i po četiri gola, a sezonu je završio s 53 gola u svim natjecanjima.

U sezoni 2011/2012 Ronaldo je bio još bolji - zabio je 60 golova. Osvojio je tada i prvi prvenstveni naslov u La Ligi s rekordnih 100 bodova. Iz Lige prvaka izbacio ih je Bayern, a Kup i Superkup pripao je Barceloni.

Najveći uspjeh CR7 postigao je u sezoni 2013/2014, kada je zabio čak 69 golova u 59 utakmica, a tada je konačno zaslužio i svoju prvu Zlatnu loptu. U tom trenutku počinje berba onih najvećih nagrada: prvi od četiri naslova Lige prvaka bio je u džepu. Ostala tri došla su zaredom (2016., 2017. i 2018.).

100- @Cristiano was the first player in Champions League history to reach 100 goals for the same club (105 goals currently). Icon pic.twitter.com/UlIotTgeQz