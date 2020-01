Čudesne škarice napadača iz Irana za bod protiv Chelseaja

Lampardovi izabranici nisu uspjeli doći do sva tri boda an gostovanju kod Brightona jer im je to onemogućio nevjerojatni iranski napadač Alireza Jahanbakhsh (26)!

Foto: MATTHEW CHILDS

Chelsea je na gostovanju kod Brightona vodio do 84. minute pogotkom Azpilicuete (10). No, tada je iranski napadač Alireza Jahanbakhsh, koji je ušao u igru u 68. minuti, pokazao iznimnu snalažljivost te je 'škaricama' sa 11 metara pogodio donji desni kut za konačnih 1-1.

Foto: Reuters

Nogometaši Aston Ville osvojili su sva tri boda slavljem 2-1 (2-0) na gostovanju kod Burnelyja, dok su Brighton i Chelsea odigrali 1-1 (0-1), u prve dvije utakmice 21. kola engleske Premier lige odigrane u srijedu.

Foto: PHIL NOBLE

Aston Villa je ključnu prednost stekla u prvom poluvremenu pogocima Weasleyja (27) i Grealisha (41). Do kraja dvoboja domaća momčad je uspjela samo smanjiti zaostatak golom Wooda (80). Hrvatski reprezentativni vratar Lovre Kalinić nije bio ni među pričuvama na gostujućoj klupi.

Foto: Reuters

Vodeći Liverpool ima 55 bodova iz 19 nastupa. Leicester je drugi sa 42 boda iz 20 utakmica, a Manchester City je treći sa 41 bodom. Chelsea je na četvrtom mjestu sa 36 bodova iz 21 nastupa. Brighton i Burley imaju po 24 boda i zauzimaju 13. i 14. mjesto na ljestvici Premier lige, na kojoj je Aston Villa sa 21 bodoma privremeno skočila na 16. poziciju i pobjegla iz zone ispadanja.