Čudesne žene protiv Bova: Prvi put smo igrale vaterpolo, bilo je žestoko, jedva smo izdržale...

Nikad, ali nikad prije nitko od nas nije igrao vaterpolo. Gledale smo na televiziji, ali nikad nismo ni pokušale igrati. I kad je došla ideja, odmah smo složile ekipu i krenule, kaže Ingrid Prelas (48) iz Obrovca, koja je igrala za ekipu Wonder Woman. To je ekipa od djevojaka koje žive i rade u Obrovcu. Protivnice su bile ekipa Bova, sastavljena od djevojaka koje su rođene u Obrovcu, ali trenutačno žive u inozemstvu.

- Igrale smo četiri četvrtine po četiri minute i bilo je užasno teško, jedva smo izdržale, stvarno jedva. Nismo imale zamjena... Ma, ne znam kako smo izdržale. Junački smo se borile i zabile pet golova - kaže kroz smijeh Ingrid, koja je bila najstarija igračica.

Pet golova zabile su i igračice Bove, pa se pristupilo izvođenju petaraca. Drama nad dramama. I u bazenu, pardon, rijeci, i na tribinama. A gore na tribinama bilo je posebno veselo, atmosfera kao da se igra finale Svjetskog prvenstva. Kako i ne bi, prva utakmica i jednima i drugima htjela je ostati u pobjedničkom raspoloženju.

- Bilo je odlično, pravila su nam određena ranije - kaže Ingrid.

A pravila su bila sljedeća: četiri četvrtine po četiri minute šporke igre, šut iz prekršaja je peterac, nema uzimanja lopte s dvije ruke i nema potapanja lopte. Jasna pravila koja su se poštovala. Ili nisu... Je li bilo, kako kaže pravilnik, šporkih prekršaja?

- Uh, još pitate. Bilo je pod vodom, ali sudac nije vidio, ha, ha... Bitno je da su kostimi ostali u jednom komadu, ali ispod vode je bilo vatreno... Ma bilo je stvarno divno, kad su iz Zrmanja Adventures pokrenuli ideju, mi smo se odmah složile da ćemo pomoći koliko možemo. I stvarno je bilo divno iskustvo, pogotovo ako uzmete u obzir da nitko od nas nikad prije nije igrao vaterpolo. I da smo jedva izdržale - kaže Ingrid.

Je li Zrmanja bila hladna?

- Neee, bila je odlična, baš prava za utakmicu.

Kad smo već kod Wonder Womana, evo i sastava djevojaka s fotografije: Patricija Miljanić, Marina Miljanić, Marina Modrić, Lorena Župan, Martina Casas Diaz, ;Marija Alavinja, Anita Marić, Tanja Klanac, Čučković Maja, Irena Veselinović.

Inače, da i to spomenemo, prije utakmice ženskih ekipa Bova i Wonder Womana nastupila su djeca iz VK Gusak i VK Croatia. Naravno, i to je bilo popraćeno s velikim oduševljenjem i motivirajućim pljeskom. Bilo je to zaista ugodno poslijepodne u Obrovcu, prekrasnom gradiću na Zrmanji, koja se je ovaj put pokazala i kao odličnim domaćinom za vaterpolo.

No to je samo uvod u sjajan tjedan sjajnih utakmica. Danas je na rasporedu Golubić - Zrmanja u 20 sati, a potom u 21 sat igraju DPH Obrovac protiv Obrovca. Utakmice su svaki dan do subote u 21 sat, kad je na rasporedu veliko finale. Dođite, navratite i sudjelujte u povijesnom vaterpolu na Zrmanji.

Najčitaniji članci