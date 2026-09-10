Obavijesti

Sport

Komentari 0
VEČER ZA PAMĆENJE

Čudesni Baturina za povijest Coma: Zabio za vodstvo pa onda asistirao i oduševio brojkama

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Čudesni Baturina za povijest Coma: Zabio za vodstvo pa onda asistirao i oduševio brojkama
3
Foto: MATTEO CIAMBELLI
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

'Vatreni' je ušao u klupsku povijest i postao prvi igrač Coma koji je zabio gol u europskim natjecanjima jer je ovo talijanskom klubu bila prva utakmica u Ligi prvaka

Admiral

Martin Baturina odigrao je utakmicu iz snova u dresu Coma. Njegov klub došao je do prve povijesne pobjede u Ligi prvaka, a s 4-2 savladali su Leipzig. Hrvatski reprezentativac zabio je gol za vodstvo u 15. minuti, a onda je asistirao kod drugog gola Douvikasu. 

'Vatreni' je ušao u klupsku povijest i postao prvi igrač Coma koji je zabio gol u europskim natjecanjima jer je ovo talijanskom klubu bila prva utakmica u Ligi prvaka. Baturina je bio jedan od ključnih igrača i u nastavku utakmice, imao je nekoliko sjajnih poteza i prijetio suparničkom golu, a u 38. minuti asistirao je za gol Douvikasa. 

VIDEO ODEEEE Kako ga je poslao po ćevape! Pogledajte fantastičan gol Baturine u Ligi prvaka
ODEEEE Kako ga je poslao po ćevape! Pogledajte fantastičan gol Baturine u Ligi prvaka
UEFA Champions League - Como v RB Leipzig
Foto: MATTEO CIAMBELLI

Baturina je za Como igrao od prve minute, a iz igre je izašao u 66. minuti kada je umjesto njega ušao Kempf, a mladi Hrvat dobio je ovacije domaćih navijača. Osim ovacija, gola i asistencije, Baturina je za svoj debi u Ligi prvaka kao igrač Coma dobio visoke ocjene. 

STATISTIKA MARTINA BATURINE 

Foto: Sofascore za 24sata

Platforma Sofascore dala mu je vrlo visoku ocjenu 9.2 i imao je gotovo stopostotan učinak. Baturina je imao 3/4 uspješnih driblinga. Također je imao dvije kreirane velike prilike, jednu na početku utakmice, uz tri ključna dodavanja. 

Bio je i vrlo precizan u dodavanjima tijekom susreta. Uspješno je uputio čak 25 od 29 udaraca, točnije, visokih 86 posto. Bio je vrlo siguran i u igri jedan na jedan, gdje je osvojio 6 od 9 duela. 

Baturini je ovo već treći gol ove sezone, dva je zabio u talijanskom prvenstvu, uz dvije asistencije. Njegova vrijednost na Transfermarktu iznosi 45 milijuna eura. 

Standings provided by Sofascore

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...
KAPETANOVA MADRIDSKA VILA

FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...

Modrić je za sobom u Madridu ostavio veliko nasljeđe i 28 trofeja po čemu je rekorder kluba. U glavnom gradu Španjolske je godinama živio u naselju La Moraleja, u vili s okućnicom na 2700 kvadrata
FOTO Medicinska sestra najveća je navijačica Kovačeve ekipe: 'Navijam do zadnje sekunde'
PODRŠKA KOJA ŽIVOT ZNAČI

FOTO Medicinska sestra najveća je navijačica Kovačeve ekipe: 'Navijam do zadnje sekunde'

Kim Schwester ima milijun pratitelja na društvenim mrežama, a najdraži joj je igrač legendarni Marco Reus, kojeg je nazvala i ljubavi njezina života. Trenirala je kicboks, voli golf, a radi kao medicinska sestra
FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću
JABUKA NE PADA DALEKO...

FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću

Mirko Filipović umirovio se prije šest godina, ali bez sporta ne može. Svakodnevno trenira u dvorani i rezultat se vidi. Tijelo je besprijekorno isklesano i s 52 godinom, a šuška se kako bi se mogao vratiti u kavez. A da krv nije voda, dokazuju i njegovi sinovi Filip (15) i Ivan (23) koje dobio u braku sa suprugom Klaudijom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026