Čudesni Baturina za povijest Coma: Zabio za vodstvo pa onda asistirao i oduševio brojkama

Martin Baturina odigrao je utakmicu iz snova u dresu Coma. Njegov klub došao je do prve povijesne pobjede u Ligi prvaka, a s 4-2 savladali su Leipzig. Hrvatski reprezentativac zabio je gol za vodstvo u 15. minuti, a onda je asistirao kod drugog gola Douvikasu.

'Vatreni' je ušao u klupsku povijest i postao prvi igrač Coma koji je zabio gol u europskim natjecanjima jer je ovo talijanskom klubu bila prva utakmica u Ligi prvaka. Baturina je bio jedan od ključnih igrača i u nastavku utakmice, imao je nekoliko sjajnih poteza i prijetio suparničkom golu, a u 38. minuti asistirao je za gol Douvikasa.

Foto: MATTEO CIAMBELLI

Baturina je za Como igrao od prve minute, a iz igre je izašao u 66. minuti kada je umjesto njega ušao Kempf, a mladi Hrvat dobio je ovacije domaćih navijača. Osim ovacija, gola i asistencije, Baturina je za svoj debi u Ligi prvaka kao igrač Coma dobio visoke ocjene.

STATISTIKA MARTINA BATURINE

Foto: Sofascore za 24sata

Platforma Sofascore dala mu je vrlo visoku ocjenu 9.2 i imao je gotovo stopostotan učinak. Baturina je imao 3/4 uspješnih driblinga. Također je imao dvije kreirane velike prilike, jednu na početku utakmice, uz tri ključna dodavanja.

Bio je i vrlo precizan u dodavanjima tijekom susreta. Uspješno je uputio čak 25 od 29 udaraca, točnije, visokih 86 posto. Bio je vrlo siguran i u igri jedan na jedan, gdje je osvojio 6 od 9 duela.

Baturini je ovo već treći gol ove sezone, dva je zabio u talijanskom prvenstvu, uz dvije asistencije. Njegova vrijednost na Transfermarktu iznosi 45 milijuna eura.