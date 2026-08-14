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ČUDESNI BELJO Najbolji strijelac HNL-a zabio škarice uz šestoricu

Piše Luka Tunjić,
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ČUDESNI BELJO Najbolji strijelac HNL-a zabio škarice uz šestoricu
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom
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Beljo, koji je prošle sezone bio najbolji strijelac prvenstva s 30 golova, u sjajnoj je formi i na početku nove sezone. Protiv Rudeša je zabio već treći gol u prvenstvu u dvije utakmice

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Dinamo je u trećem kolu Hrvatske nogometne lige ugostio zagrebačkog rivala s Rudeša, a hrvatski prvak dominirao je od samog početka, što je rezultiralo i ranim golom u mreži momčadi Alena Peternaca. Dion Drena Beljo zabio je fantastičan gol za vodstvo u šestoj minuti utakmice.

Beljo, koji je prošle sezone bio najbolji strijelac prvenstva s 30 golova, u sjajnoj je formi i na početku nove sezone. Protiv Rudeša je zabio već treći gol u prvenstvu u dvije utakmice (podsjetimo, odgodila se utakmica Rijeka - Dinamo iz drugog kola), a ovaj je bio pravo djelo majstora.

Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo
Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

'Modri' su imali slobodan udarac iz kojega je Zajc ubacio u šesnaesterac, onda je Radeljić glavom poslao loptu u srce peterca Rudeša, a tamo je Beljo pokazao golgeterski instinkt.

Atraktivnim škaricam zakucao je loptu u mrežu pored bespomoćnog Rogića na golu novog hrvatskog prvoligaša za 1-0. Oko njega bila su čak šestorica igrača Rudeša, koji su bili bespomoćni. Gol možete pogledati OVDJE.

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Komentari 2
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