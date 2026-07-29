ČUDESNI DANCI Postali prvaci nakon 40 godina pa neviđenim preokretom prošli dalje u LP...

Aarhus je nastavio svoju povijesnu sezonu na spektakularan način. Klub koji je prošle sezone nakon čak 40 godina čekanja ponovno osvojio naslov prvaka Danske sada je napravio i veliki europski pothvat. U dramatičnom dvoboju kvalifikacija za Ligu prvaka nadoknadio je ogromni zaostatak protiv poljskog Lecha iz Poznana i nakon jedanaesteraca izborio plasman u treće pretkolo.

Danski prvak bio je na rubu ispadanja nakon prvog susreta, u kojem je na svom terenu poražen čak 4-1. Lech je iskoristio prednost i činjenicu da je Aarhus veći dio utakmice igrao s igračem manje nakon isključenja u prvom poluvremenu, pa je malo tko vjerovao da Danci mogu režirati povratak.

No, uzvrat u Poljskoj donio je potpuno drugačiju priču. Aarhus je od prve minute pokazao da se neće predati i u regularnom dijelu utakmice uspio je izjednačiti ukupni rezultat. Tobias Bech, Kristian Arnstad i Frederik Tingager tresli su mrežu domaćina za velikih 3-0, čime je dvoboj otišao u produžetke.

Lech je u dodatnom vremenu ponovno bio vrlo blizu prolaska. Filip Jagiełło pogodio je u 95. minuti i vratio poljskom klubu prednost u ukupnom zbroju. Ipak, slavlje domaćih nije dugo trajalo. Samo pet minuta kasnije 18-godišnji Islanđanin Tomas Kristjansson zabio je za 4-1 i odveo odluku o pobjedniku u lutriju jedanaesteraca.

Ni raspucavanje nije ponudilo mirnu završnicu. Lech je imao početnu prednost nakon prve serije, ali tada je junak Aarhusa postao vratar Mads Hedenstad. Danski čuvar mreže obranio je dva udarca domaćih nogometaša, dok su njegovi suigrači bez pogreške realizirali svoje pokušaje i donijeli klubu jednu od najvećih europskih pobjeda u novijoj povijesti.

Aarhus, koji je prošle sezone prekinuo čekanje dugo četiri desetljeća i osvojio naslov prvaka Danske, sada nastavlja sanjati i u Ligi prvaka. U trećem pretkolu čeka ga dvoboj protiv azerbajdžanskog Sabaha iz Bakua, kojeg vodi bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas.