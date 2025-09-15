Obavijesti

NASTAVLJA BRILJIRATI

Čudesni Duplantis četrnaesti put srušio svjetski rekord i treći put zaredom postao prvak svijeta!

Piše HINA,
Foto: Edgar Su

Kanadska atletičarka Camryn Rogers osvojila je zlatnu medalju u bacanju kladiva i to drugim hicem u povijesti. Zlato je ostvarila hicem od 80,51 metara, koji je zabilježila u drugoj seriji

Švedski genij u skoku s motkom Armand Duplantis osvojio je na Svjetskom prvenstvu Tokiju svoj treći uzastopni naslov svjetskog prvaka, oborivši pritom i svjetski rekord preskokom preko 6.30 metara.

Nakon što je osigurao pobjedu preskočivši 6.15 m ispred Grka Emmanouila Karalisa (6,00 m) i Australca Kurtisa Marschalla (5,95 m), svjetski rekorder (6,29 m) zatražio je letvicu od 6,30 m, centimetar više od njegova svjetskog rekorda. U prvom pokušaju nije bio blizu, u drugom je bio jako blizu, a u trećem je preskočio, te po 14. put u karijeri postavlja svjetski rekord i potvrđuje da je najbolji atletičar svijeta. 

Men's Pole Vault Final
Foto: Aleksandra Szmigiel

Dvadesetpetogodišnji skakač Šveđanin drži rekord od 2020. godine, kada je svrgnuo Francuza Renauda Lavillenieja preskočivši 6,17 m.Upravo je Francuz prvi čestitao Duplantisu u Tokiju, a za Lavilleniea je ovo SP bilo zadnje veliko natjecanje u karijeri. 

Kanadska atletičarka Camryn Rogers osvojila je zlatnu medalju u bacanju kladiva i to drugim hicem u povijesti. Zlato je ostvarila hicem od 80,51 metara, koji je zabilježila u drugoj seriji, koji ju je postavio na drugo mjesto svih vremena, iza poljske svjetske rekorderke Anite Włodarczyk, koja ima najbolji rezultat od 82,98 postavljen prije devet godina.

S 26 godina, Rogers, koja je na Olimpijskim igrama 2021. na istom stadionu završila kao peta, imala je čak četiri bolja hica od najboljeg bacanja drugoplasirane. Poljakinja Anita Wlodarczyk, jedina žena koja je u povijesti bacila više od Rogers, te trostruka olimpijska prvakinja i četverostruka svjetska prvakinja, završila je kao šesta (74,64 m).Srebrnu medalju osvojila je Kineskinja Jie Zhao hicem od 77,60 metara, a njezina sunarodnjakinja Jiale Zhang bila je treća s hicem od 77,10 metara.

Iznenađenje u utrci s preponama

Novozelanđanin Geordie Beamish iznenađujuće je osvojio svjetski naslov u utrci na 3000 metara zapreke, u zadnjim centimetrima pretekavši dvostrukog olimpijskog i svjetskog prvaka Marokanca Soufiane El-Bakkalija.

Dvadesetosmogodišnji trkač na srednje staze, koja je ispao u kvalifikacijama na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama, sjajnim sprintom iznenadio je favorita iz Maroka s vremenom 8:33,88 minuta, ispred El Bakkalija (8:33,95). Za Novozelanđanina je to bio izvanredan tjedan nakon što je pao krug prije kraja u kvalifikacijama, pritom se udarivši u glavu, ali se čudesno oporavio i ipak kvalificirao za finale. Kenijac Edmund Serem popeo se na postolje s vremenom 8:34,56.

El-Bakkali, koji je kontrolirao utrku i činilo se da će lako do petog uzastopnog zlata na velikim natjecanjima, ali nije uspio odoljeti napadu Novozelanđanina. Nakon prelaska cilja se srušio u suzama.

Poput Beamisha, iznenadila je švicarska atletičarka Ditaji Kambunji osvojivši zlatnu medalju u utrci na 100 metara s preponama. Tek 13. najbolja trkačica na svijetu ovog ljeta, Kambundji je srušila svoj švicarski rekord za četiri stotinke i osvojila prvo svjetsko zlato.Zlato je osvojila s vremenom 12,24 sekunde ispred svjetske rekorderke Nigerijke Tobi Amusan, sa zaostatkom od samo 0,05 sekundi, a bronca je pripala Amerikanki Grace Stark, sa zaostatkom od 0,10 sekundi.

Olimpijska prvakinja Amerikanka Masai Russell bila je tek četvrta s vremenom 12,44 sekunde.

