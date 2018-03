Čudesni Dybala! Juve pobijedio Lazio iz jedine prilike u derbiju

Lazio i Juventus odigrali su onako pravi talijanski derbi. Tvrd, kompaktan, naelektriziran s puno duela I kontakta. Bio je ovo pravi primjer taktičke utakmice Calcia. Tko je očekivao golijadu uoči susreta mogao je komotno prebaciti program jer zabiti Juventusu gotovo je nemoguća misija, a ako se na to doda da Simone Inzaghi protiv jačih ekipa igru temelji na kontrama, točnije sa svih 10 igrača u polju stoji iza lopte, veća je šansa da na teren utrči mačka nego da bude oba daju 3+ ili više od tri itd. Utakmica je na kraju završila 1-0 golom Paula Dybale u 93. minuti iz jedine prave prilike na utakmici.

Gledali smo derbi kakav je bio za očekivati. Prilika nije bilo puno. Čak naprotiv. Možda i najbolja prilika prvog poluvremena bio je pokušaj glavom Marija Mandžukića. Lopta je otišla preko gola. Mandžo je standardno trčao, borio se, hrvao se s jakim stoperima Lazija, ali danas nije mogao više. Max Allegri ga je zamijenio u 72. minuti.

Prostora na terenu bilo je toliko malo da u drugom poluvremenu prilike nije bilo sve do gola. Da, nije bilo niti jedne, jedine prilike s obje strane. Igralo se kao da je 89. minuta, nijedna momčad nije se otvorila ni u jednom trenutku i pogađamo da je većina gledatelja čekala da utakmica što prije završi, da Inzaghi i Allegri stisnu šaku jedan drugome zadovoljni zbog podjele bodova i da se konačno maknu s hladnoće.

A onda šok.

Svi su čekali da sudac Luca Banti odsvira kraj, bilo je 20-ak sekundi do kraja utakmice, a zatim je uslijedio trenutak čarolije Argentinca. Okrenuo je Parola kao da ga nema, Talijan ga je srušio i da Dybala majstorski s poda nije podigao loptu preko Strakoshe sigurno bi bio penal.

