Čudesni Grk dostigao Jordana, Žižić s double-double učinkom

Philadelphia i Milwaukee su odigrali najzanimljiviju utakmicu večeri, a dvoboj Embiida i Giannisa pripao je - Grku koji je postigao fantastičnih 45 poena. Milwaukee je bio bolji sa 128-122, a pobjeda im je osigurala prvo mjesto Istoka uoči doigravanja. Joel Embiid je postigao 34 poena, imao je po 13 skokova i asistencija. Antetokounmpo je s 45 poena, 13 skokova, šest asistencija i pet blokada prvi s takvim učinkom nakon Michaela Jordana 1989. godine. Uz to, nije na utakmici izgubio ni jednu loptu!

Giannis Antetokounmpo becomes the first player to have 45 points, 10 rebounds, 5 assists and 0 turnovers in a game since Michael Jordan in 1989! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/TamYKYdVd3