Chiefsi velikim preokretom do naslova, Mahomes za povijest!

Kansas City Chefsi po drugi su put u povijesti osvojili Superbowl! Momčad legendardnog trenera Andyja Reida u finalnom je obračunu s 31-20 svladala San Francisco 49erse, a junak dvoboja opet je bio Patrick Mahomes. Čudesni quarterback utakmicu je zaključio s 286 jardi dodavanjem, po dva TD-a (dodavanjem) i presjecanja, ali i jednim 'touchdown' probijanjem.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bila je to sjajna utakmica puna preokreta, Chiefsi su u zadnju četvrtinu ušli s deset poena zaostatka, ali onda je oduševio tandem Mahomes - Williams. Prvi je odveo Kansas do preokreta, dok je Williams u tom periodu imao čak dva TD-a probijanjem. Svi ljubitelji američkog nogometa mogli su bili zadovoljni viđenim, a Chiefsi slave prvi naslov još poslije 1969. godine! Patrick Mahomes postao je najmlađi igrač u povijesti koji je ujedinio titule MVP-ja regularnog dijela sezone (prošle godine) i MVP-ja Superbowla.

Prva četvrtina

Loptu su na početku utakmice u posjedu imali Chiefsi, ali prvi napad favorita nije krenuo dobro, Chiefsi su poslije samo jedne minute loptu prepustili u ruke 49ersa. San Francisco je, pak, iz prvog napada upisao i prve poene, Robbie Gould je iz 'field goala' s 38 jardi pogodio za vodstvo 3-0...

Pat Mahomes je u drugom napadu bio prilično aktivan, probijanjem gotovo stigao do 'touchdowna'. To mu nije uspjelo za rukom iz prvog pokušaja, na samo par yardi od 'touchdowna' zaustavio ga je Ward. No, nekoliko trenutaka kasnije Mahomes je drugim probijanjem od jedne jarde došao do 'touchdowna', pa odveo Chiefse do vodstva 6-3. Kicker Harrison Butker lako je pogodio ekstra poen za 7-3

Druga četvrttina

Početak druge četvrtfine brzo je donijelo velike probleme za Jimmya Garoppola, jedno loše dodavanje presjekao mu je Bashaud Breeland. Chiefsi su to nisu potpuno iskoristili, dugo su 'zujali' oko TD zone, a na koncu je još jednom na teren morao Harrison Butker. I mirno pogodio za 10-3.

Foto: Matthew Emmons

Jedan 'interception' nije uznemirio Jimmyja Garoppola koji je svoju momčad u drugoj četvrtini konačno poveo u jedan dobar 'drive'. Na koncu je i točnim dodavanjem (za 15 jardi) pronašao Kylea Juszczyka koji je stigao do 'touchdowna'. Kicker Robbie Gould je dodao ekstra poen za 10-10. Tim se rezultatom i otišlo na odmor...

Treća četvrtina

Jimmy Garoppolo je bio uspješan u prvom napadu drugoj dijela, quarterback San Francisco 49ersa je brzo odveo svoju momčad blizu suparničke TD zone. Dalje nije išlo, ali je Robbie Gould preciznim 'kickom' doveo 49erse u vodstvo 13-10. Stvari su se dodatno zakomplicirale za Chiefse kada je netočno dodavanje Mahomesa presjekao Fred Warner.

Foto: Steve Mitchell

Quarterback 49ersa Jimmy Garoppolo dominirao je drugim dijelom, u jednom trenutku imao 14 od 16 točnih dodavanja. Igra trčanjem San Francisca postala je još kvalitetnija kada se probudio Raheem Mostert koji je probijanjem od jedne jarde stigao do novog 'touchdowna', tako 49erse odveo do 19-10. Odmah je siguran, za 20-10, bio i Gould.

Četvrta četvrtina

Patrick Mahomes je prvi imao loptu u posljednjoj dionici, sada je i 24-godišnji quarterback Chiefsa morao riskirati. A to na početku nije ispalo dobro, Mahomes je brzo stigao i do drugog 'interceptiona'. Njegovo je dodavanje zamalo uhvatio njegov suigrač Tyreek Hill, ali samo je loptu usmjerio u ruke Tarvariusa Moorea.

U zadnjih 10-ak minuta mijenjali su se posjedi, a onda je krenuo šou u režiji Patricka Mahomesa. Chiefsi su dalekometnim dodavanjima išli na sve ili ništa, 49ersi odugovlačili i zadržavali vrijeme. Patrick Mahomes je bacio još jedan TD, ovoga puta dodavanjem od jedne jarde pronašao Travisa Kelcea. Harrison Butker je bio točan za 20-17.

Foto: SHANNON STAPLETON

Nije to bilo sve, sljedeći napad 49ersa bio je kratak, dok je Mahomes nastavljao pogađati svoje suigrače. A onda je, manje od tri minute prije kraja, dodavanjem od pet jardi pronašao Damiena Williasma koji postiže TD za potpuni preokret Chiefsa. I vodstvo 23-20. A Butker je odmah pogodio i za 24-20...

Jimmy Garoppolo pod pritiskom nije uspio odvesti San Francisco do novog vodstva. Njegove su lopte u posljednjim minutama bile netočne, čak i jedna zicer lopta za Sandersa nije bila kvalitetna. Kansas je ponovo u posjed stigao minutu i 25 sekundi prije kraja. A onda je Damian Williams probijanjem od 38 jardi zaključio priču, Chiefsi su počeli slavili (poslije novog pogotka Butkera) veliku pobjedu (31-20).