Čudesni preokret vrijedan finala US Opena: Zverev protiv Thiema

Nakon prva dva seta izgledalo je da Zverev ide prema sigurnom porazu, ali se uspio vratiti i u ostatku meča izgledao kao potpuno drugačiji igrač. Pobijedio je Carrena Bustu, koji je prošao Novaka Đokovića

<p>Njemački tenisač <strong>Alexander Zverev</strong> plasirao se u finale <strong>US Opena </strong>svladavši Španjolca <strong>Pabla Carrena Bustu</strong> u pet setova 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 i 6-3.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mural Đokoviću kraj Sarajeva</strong></p><p>Nakon prva dva seta izgledalo je da Zverev ide prema sigurnom porazu, ali se uspio vratiti i u ostatku meča izgledao kao potpuno drugačiji igrač. Carreno Busta je u polufinale ušao nakon što je <strong>Novak Đoković </strong>lopticom pogodio linijsku sutkinju, koja je od udarca pala, pa su ga suci odlučili diskvalificirati.</p><p>Zverev će u final igrati protiv Austrijanaca <strong>Dominica Thiema</strong> koji je sa 6-2, 7-6(7) i 7-6(5) u drugom polufinalu pobijedio Rusa <strong>Daniila Medvedeva</strong>.</p><p>Thiem je uvjerljivio dobio prvi set, no u drugom je rano izgubio servis te je morao sustizati Medvedeva. Thiem je breakom izjednačio na 5-5 prije no što je 24-godišnji Rus set doveo u tie-break.</p><p>Austrijanac, kojem je trener morao pregledati gležanj prije trećeg seta, dva puta se poskliznuo i pao tijekom meča, ali je sačuvao prisebnost i dobio meč u još jednom tie-breaku.</p><p>- Igrao sam svoj najbolji tenis prema kraju setova - rekao je 27-godišnji Thiem koji će u dvoboju sa Zverevim u nedjelju pokušati osvojiti svoj prvi Grand Slam turnir.</p><p>- Oba tie-breaka su bila nevjerojatna. Oni su mentalno teški. Iskreno, ne volim ih. Stvarno sam sretan što sam prošao. Bilo je to izvanredno polufinale - dodao je.</p><p>Ukoliko Zverev pobijedi bit će prvi Nijemac koji je osvojio Grand Slam turnir od 1996. kada je <strong>Boris Becker </strong>uzeo Australian Open.</p>