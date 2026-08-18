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ČUDESNIH 600. Dinamo zabio dva ekspresna gola Vikingu i došao do nevjerojatne brojke

Piše Luka Tunjić,
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ČUDESNIH 600. Dinamo zabio dva ekspresna gola Vikingu i došao do nevjerojatne brojke
Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Dinamo bacio Viking na koljena za 10 minuta! Beljo i Lisica munjevito zabili, a "modri" su upisali i nevjerojatni 600. gol u europskim utakmicama

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Dion Drena Beljo i Mateo Lisica bili su strijelci za Dinamo koji je došao do ekspresnog vodstva od 2-0 u prvoj utakmici doigravanja za Ligu prvaka protiv Vikinga. "Modri" su nakon samo deset minuta imali dva gola prednosti, a ovim je golovima Dinamo došao i do nevjerojatnog podviga u europskim natjecanjima.

Naime, "modri" su zabili nevjerojatnih 600 golova u službenim europskim natjecanjima, što samo potvrđuje pedigre zagrebačkog kluba u međunarodnim utakmicama. 

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka
Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamo je poveo u šestoj minuti, kada je Beljo prsima pospremio loptu u mrežu nakon što je Perez Vinlof pucao prema golu. Situacija se pregledavala na VAR-u, ali devetka 'modrih' nije bila u zaleđu.

Samo par minuta kasnije, Beljo je nesebično proslijedio loptu do Lisice nakon što su "modri" istrčali u kontru i matirali Norvežane za 2-0. Golove pogledajte klikom OVDJE i OVDJE.

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