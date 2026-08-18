ČUDESNIH 600. Dinamo zabio dva ekspresna gola Vikingu i došao do nevjerojatne brojke

Dion Drena Beljo i Mateo Lisica bili su strijelci za Dinamo koji je došao do ekspresnog vodstva od 2-0 u prvoj utakmici doigravanja za Ligu prvaka protiv Vikinga. "Modri" su nakon samo deset minuta imali dva gola prednosti, a ovim je golovima Dinamo došao i do nevjerojatnog podviga u europskim natjecanjima.

Naime, "modri" su zabili nevjerojatnih 600 golova u službenim europskim natjecanjima, što samo potvrđuje pedigre zagrebačkog kluba u međunarodnim utakmicama.

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamo je poveo u šestoj minuti, kada je Beljo prsima pospremio loptu u mrežu nakon što je Perez Vinlof pucao prema golu. Situacija se pregledavala na VAR-u, ali devetka 'modrih' nije bila u zaleđu.

Samo par minuta kasnije, Beljo je nesebično proslijedio loptu do Lisice nakon što su "modri" istrčali u kontru i matirali Norvežane za 2-0. Golove pogledajte klikom OVDJE i OVDJE.