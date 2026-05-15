Čudo iz Kustošije zaludilo europske velikane! Belinho bira između Hrvatske i Brazila

Belinho (17), ofenzivni veznjak Kustošije, privukao je interes europskih velikana poput Barcelone, Bayerna i Newcastlea. Informaciju Brazilac uskoro će odlučiti hoće li nastupati za mlađe selekcije Hrvatske ili Brazila, a kako doznajemo, uskoro bi trebao dobiti poziv brazilske U-17 reprezentacije.

Talentirani nogometaš ove je zime napustio Dinamo i prešao u Kustošiju, klub koji se posljednjih godina profilirao kao sredina za razvoj mladih igrača i realizaciju velikih transfera. O Belinhovoj karijeri brine Andy Bara, jedan od ključnih ljudi sportske politike zagrebačkog trećeligaša i budućeg drugoligaša. A o golemom interesu za svog dijamanta je rekao:

- Nije čudno što ga prate, znam da ga prate i razgovarao sam s nekim klubovima. Nema žurbe, mora se prvo razviti i čekamo najbolju opciju za njegov razvoj. Kao igrač ima svoje kvalitete i svoju cijenu. On je jedan od najvećih talenata svijeta u svom godištu, još ga čeka dalek put da postane profesionalni igrač, što su dvije različite stvari. Bilo je puno talenata, a hoće li postati igrač, to ćemo vidjeti. Ima sve predispozicije, sjajno se razvija i igra za starije uzraste, vidjet ćemo što će biti dalje - rekao nam je Bara.



Belinho je nekoliko godina bio i član Dinama, ali na Maksimiru na njega nisu ozbiljno računali, a nikada nije službeno nastupio za seniorsku momčad. Zaigrao je tek u prijateljskoj utakmici protiv Nehaja povodom 105. godišnjice senjskog kluba. Prošle sezone zabio je šest pogodaka u 22 nastupa za Dinamovu kadetsku momčad.