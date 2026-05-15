Obavijesti

Sport

Komentari 6
OBJAVIO ROMANO

Čudo iz Kustošije zaludilo europske velikane! Belinho bira između Hrvatske i Brazila

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Čudo iz Kustošije zaludilo europske velikane! Belinho bira između Hrvatske i Brazila
Zagreb: Nogometaš Rafael Gomes Cirino | Foto: Igor Soban/PIXSELL

U Maksimiru na njega nisu ozbiljno računali, a nikada nije službeno nastupio za seniorsku momčad. Zaigrao je tek u prijateljskoj utakmici protiv Nehaja

Admiral

Belinho (17), ofenzivni veznjak Kustošije, privukao je interes europskih velikana poput Barcelone, Bayerna i Newcastlea. Informaciju Brazilac uskoro će  odlučiti hoće li nastupati za mlađe selekcije Hrvatske ili Brazila, a kako doznajemo, uskoro bi trebao dobiti poziv brazilske U-17 reprezentacije. 

Talentirani nogometaš ove je zime napustio Dinamo i prešao u Kustošiju, klub koji se posljednjih godina profilirao kao sredina za razvoj mladih igrača i realizaciju velikih transfera. O Belinhovoj karijeri brine Andy Bara, jedan od ključnih ljudi sportske politike zagrebačkog trećeligaša i budućeg drugoligaša. A o golemom interesu za svog dijamanta je rekao:

- Nije čudno što ga prate, znam da ga prate i razgovarao sam s nekim klubovima. Nema žurbe, mora se prvo razviti i čekamo najbolju opciju za njegov razvoj. Kao igrač ima svoje kvalitete i svoju cijenu. On je jedan od najvećih talenata svijeta u svom godištu, još ga čeka dalek put da postane profesionalni igrač, što su dvije različite stvari. Bilo je puno talenata, a hoće li postati igrač, to ćemo vidjeti. Ima sve predispozicije, sjajno se razvija i igra za starije uzraste, vidjet ćemo što će biti dalje - rekao nam je Bara. 
 

INTERESA NE NEDOSTAJE Andy Bara o ponudama za Livakovića: Naravno da ga žele mnogi, on je svjetska klasa!
Andy Bara o ponudama za Livakovića: Naravno da ga žele mnogi, on je svjetska klasa!

Belinho je nekoliko godina bio i član Dinama, ali na Maksimiru na njega nisu ozbiljno računali, a nikada nije službeno nastupio za seniorsku momčad. Zaigrao je tek u prijateljskoj utakmici protiv Nehaja povodom 105. godišnjice senjskog kluba. Prošle sezone zabio je šest pogodaka u 22 nastupa za Dinamovu kadetsku momčad.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala
BURNA BRAKORAZVODNA PARNICA

FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala

Brakorazvodna drama između Icardija i Wande Nare bila je prava medijska sapunica, u kojoj su se bivši supružnici međusobno optuživali za nevjeru i izdaju
Dino Prižmić snimio kako auto juri ulicama Zagreba preko 130 na sat. Kazne za to su velike...
NAKON SJAJNOG TJEDNA

Dino Prižmić snimio kako auto juri ulicama Zagreba preko 130 na sat. Kazne za to su velike...

Dino Prižmić vratio se u Hrvatsku nakon sjajnih pobjeda u Rimu, a onda napravio grešku. Sa suvozačevog mjesta je snimao kako auto juri po Zagrebu 130 na sat
FOTO Pogledajte kako izgleda Opus Arena nakon finala Kupa!
VELIKA MATERIJALNA ŠTETA

FOTO Pogledajte kako izgleda Opus Arena nakon finala Kupa!

Kolika je ukupna materijalna šteta i tko će snositi troškove sanacije, HNS kao organizator ili Rijeka i Dinamo, trebalo bi se utvrditi naknadno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026