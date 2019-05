Čudo na pomolu! Neymar se vraća u Barcu, Dembele u PSG

Nakon dvije godine i neuspjeha u Ligi prvaka, Brazilac Neymar bi se uskoro mogao vratiti u Barcelonu. Njegova želja za povratkom je neupitna, no problem je tih 220 milijuna eura za kojih je stigao u PSG jer je jasno da ga Francuzi ispod toga neće pustiti natrag u Kataloniju. No klubovi su uspjeli pronaći rješenje!

Naime, na pomolu je trampa u kojoj bi Ousmane Dembele uz dodatne milijune otišao u PSG, a Neymar bi se vratio natrag u Barcelonu, javlja uvijek dobro upućeni španjolski novinar Gerard Romero. Upravo je mladi Francuz stigao na Camp Nou kao njegova zamjena za 125 milijuna no nije opravdao silno uloženi novac. Veliki problemi s ozljedama kao i s ponašanjem van terena onemogućili su ga da pruži najbolje od sebe.

FCB y PSG empiezan conversaciones para la vuelta de NEYMAR al Barça! En esta operación entra OUSMANE DEMBELÉ que iría a París!!!!! #mercato en @islandiarac1 @EsportsRAC1 pic.twitter.com/RvoXERhtdB — Gerard Romero (@gerardromero) 28. svibnja 2019.

Pregovori između ove dvije momčadi su već počeli i ne bi bilo nikakvo iznenađenje da do dogovora stvarno i dođe. Brazilac je već nekoliko puta izrazio žaljenje jer je otišao u PSG, no čini se da će mu se uskoro ispuniti želja i da će se vratiti kod Lea Messija s kojim je postao jedan od najboljih prijatelja za vrijeme boravka u Kataloniji...

On je 2017. godine otišao na Park prinčeva u lovu na nove izazove i kako bi ostvario glavni cilj pariške momčadi, a to je osvajanje Lige prvaka. Dvije sezone su već prošle, a klempavi trofej nije stigao ni blizu Pariza. To je naljutilo čelnike kluba te je Neymar poželio odlazak s Parka prinčeva.

Obzirom na neuspjehe u Ligi prvaka gdje su ispali u polufinalu i u španjolskom kupu gdje su izgubili u finalu, čelnici Barcelone sigurno ne bi imali ništa protiv njegovog dolaska jer je svima jasno da se sjajno slaže s Messijem i Suarezom i njegov dolazak bi bio veliki korak ka stvaranju megamomčadi za pohod na trofeje u idućoj sezoni.

Dok Neymar sprema kofere za Barcelonu, izbornik Brazila Tite oduzeo mu je kapetansku traku u reprezentaciji i dodijelio ju je Daniju Alvesu. Razlog je nedolično ponašanje na nekim utakmicama PSG-a kada je vrijeđao suce i udario jednog navijača te je izbornik odlučio kako ne želi remetiti mir u momčadi... Sve se to događa uoči Copa Americe, a pitanje je kako će to utjecati na jednog od najboljih igrača svijeta.