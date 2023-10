'Čujem po Splitu da Livaja kasni na treninge. A ovi Hajdukovi zeleni i žuti dresovi, odvratno!'

Prije 11 godina napravio je senzaciju nad senzacijama. S Hajdukom je na kultnoj Giuseppe Meazzi pobijedio Inter (2-0), no talijanski velikan prošao je dalje zahvaljujući trijumfu od 3-0 na Poljudu. U klupskoj povijesti splitskog kluba pamte ga kao igrača koji je zabio posljednji gol na legendarnom Starom placu i to protiv Dinama, a u utorak će pokušati pomrsiti planove svom bivšem klubu.

Bivši igrač i trener Hajduka Mišo Krstičević će u osmini finala Kupa u Pločama ugostiti Splićane sa svojim Jadranom, a kao uvertira u taj susret, dao je veliki intervju za Sport nedjeljom. Govorio je o Hajduku, Livaji i Petkoviću.

Ivan Leko otišao je iz kluba nakon poraza od Osijeka, a njegov otkaz otvorio je mogućnost povratka Nikole Kalinića koji je otišao na kraju prošle sezone.

Je li moguće uklopiti Livaju i Kalinića?

- Mora se naći način. Arrigo Sacchi je rekao da mu je najveća greška u životu što nije uspio naći poziciju za Roberta Baggia. Imaš Kalinića koji ima top inteligenciju, nije se uspjelo i šteta. Livaji zamjeram nešto. On je uzor mladim igračima i kad je dolazio, morao je znati da će svi nositi njegov dres. On se svojim ponašanjem možda nije uspio nametnuti u tom dijelu, čujem po Splitu da kasni na treninge. Volio bih da ta djeca koja dolaze da znaju da je on bio kao Modrić, redovan na treninzima, pazio na kilažu.

I naravno, neizbježno pitanje današnjeg doba: Livaja ili Petković?

- Ja sam vodio juniore Hajduka kad je Petković bio junior u Hrvatskom dragovoljcu i već se tad vidjelo da će biti vrhunski igrač. Uputio se u Italiju, prošao sve i svašta, drago mi je što se vratio kao vrhunski igrač. Mogao je biti još bolji da je popravio neke stvari. On može napraviti preokret i potezom riješiti utakmicu, isti je kao Livaja. Teško je biti igrač Hajduka ako se ne ponavljaš i stalno ne budeš najbolji. I već kad nisi dao gol nekoliko utakmica, javlja se skepsa. Problem je Hajduka da ga je on vukao i da su se drugi šlepali. Petković ne mora sam vući Dinamo. Jedino je Kalinić imao reputaciju, ali treneri ih nisu uspjeli spojiti.

Hajduk je prošle sezone imao treći dres zlatne boje, a od ove sezone je zeleni. Prethodnih godina bio je i maskirni, a to se baš ne dopada bivšem igraču i treneru Hajduka.

- Gledam utakmice Hajduka i vidim da igraju u u žutim dresovima. Odmah gasim. Ja mislim igra Olimpija, oni igraju u zelenim dresovima. To ne mogu podnijeti, odvratno je. Cijeli stadion u bijelom, a oni u sivom, šarenom, zelenom. Klub koji je opjevan s milijun pjesama o biloj boji, to mi je dno dna.

Prokomentirao je i odlazak Livaje iz reprezentacije. Smatra da je dobro postupio nakon što su ga vrijeđali na Rujevici.

- Dođe reprezentacija na okupljanje, a netko te tamo provocira. Dalić je istog trenutka morao pokupiti igrače s terena i otići. On je probao nešto riješiti da se ne bi zamjerio ovome i onome. Tu moraš biti brz i pošten. Ekipa s terena ili čisto gledalište. Livaja je tu potpuno u pravu.