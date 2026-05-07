Cure detalji tučnjave u Madridu: Valverde odbio ruku pomirbe pa završio u bolnici! Evo što mu je

Valverde tijekom treninga bio iznimno agresivan te je konstantno grubo ulazio u duele s Tchouaménijem, nakon čega je Francuz izgubio kontrolu

Admiral

Nema kraja drami u Madridu. U četvrtak su se ponovno fizički sukobili veznjaci Aurélien Tchouaméni i Federico Valverde, koji je ujedno i dokapetan momčadi. Podsjetimo, dvojac se već "zakačio" na treningu u srijedu, a čini se kako preko noći nisu zakopali ratnu sjekiru. Štoviše, sukob je dodatno eskalirao.

O svemu je prvi pisao španjolski sportski dnevnik Marca, koji navodi kako je Valverde nakon sukoba završio u bolnici. Incident je samo nastavak velikih tenzija u svlačionici Real Madrid, koja se raspada pred kraj još jedne razočaravajuće sezone. "Kraljevski klub" ostat će bez trofeja ako u završnici ne nadoknadi velikih 11 bodova zaostatka za Barcelonom četiri kola prije kraja prvenstva.

Marca je u međuvremenu otkrila i nove detalje sukoba. Pozivajući se na izvore iz svlačionice Reala, španjolski list tvrdi kako je sve počelo kada je Valverde odbio pružiti ruku pomirbe Tchouaméniju. Tenzije su nakon toga dodatno porasle, a atmosfera na treningu bila je, prema navodima izvora, na rubu eksplozije.

Situacija je kulminirala po povratku igrača u svlačionicu. Dvojac se navodno fizički obračunao, a Valverde je pritom zadobio posjekotinu i snažan udarac u glavu. Ipak, Marca naglašava kako ozljede navodno nisu nastale izravno od Tchouaménijeva udarca.

Isti izvori tvrde kako je Valverde tijekom treninga bio iznimno agresivan te je konstantno grubo ulazio u duele s Tchouaménijem, nakon čega je Francuz izgubio kontrolu. Sve je završilo kriznim sastankom u svlačionici Reala koji je predvodio izvršni direktor kluba José Ángel Sánchez.

Protiv Valverdea i Tchouaménija pokrenuti su disciplinski postupci, a sastanku su morali prisustvovati svi igrači momčadi. Cilj je bio smiriti uzavrelu atmosferu uoči nedjeljnog El Clásica protiv Barcelone, koji se igra od 21 sat na Camp Nou. Barceloni je dovoljan i remi za potvrdu naslova prvaka.

