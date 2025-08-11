Cure, kapa do poda! Kadetkinje postale viceprvakinje Europe i ušle u povijest našeg rukometa

Hrvatska ženska kadetska reprezentacija ovog je vikenda ostvarila je povijesni uspjeh za ženski rukomet u Hrvatskoj! Naime, mlade rukometašice igrale su finale Europskog U-17 prvenstva u Crnoj Gori i pritom osvojile srebrnu medalju. Bolje u finalu bile su vršnjakinje iz Crne Gore s rezultatom 34-30 (18-17).

Foto: MatchLens

Koliko je sjajan ovaj uspjeh izabranica Ivana Jerkovića govori činjenica kako su kadetkinje naša prva ženska rukometna selekcija koja je igrala finale velikog natjecanja (europska i svjetska prvenstva).

To ovo srebro čini najsjajnijom medaljom hrvatskog ženskog rukometa, a Hrvatska ima i najbolju igračicu na poziciji srednjeg vanjskog na turniru. To je priznanje dobila Antea Jerković.

Foto: MatchLens

Foto: MatchLens