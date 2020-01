Čuvajte se Duletove ruke, Šego u top 10, ali gdje su ostali...?

Završio je prvi dio Europskog rukometnog prvenstva. Hrvatska je s maksimalnim učinkom i dva boda prošla prvi 'level' i otputovala u Beč gdje ih čekaju novi izazovi. Na rasporedu su Austrija, Njemačka, Češka i Španjolska. Nije Hrvatska izgledala loše u prvom krugu, osobito protiv Bjelorusije, ali jedan pogled u individualne statistike prvenstva i čini se kao da nije bilo tako.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bilyk predvodi, mi kaskamo...

Među najboljim strijelcima turnira na vrhu se nalazi dragulj Austrije koji nas čeka u svom glavnom gradu, Mykola Bilyk s 28 golova (i to svima iz igre) i postotkom od 70 posto. Bolji postotak, ali manji broj golova ima i prvi šuter Norveške Sander Sagosen (27 golova), a s Norvežaninom je izjednačen i jedan od najboljih igrača današnjice Andre Schmid. U top šuterima našao se i Kiro Lazarov (22) čija je Sj. Makedonija ispala s prvenstva. Hrvata nema među top golgeterima.

Pogled na momčadsku statistiku otkriva da su naviše golova zabili Luka Cindrić (12) imenjak mu Stepančić (12), dok je Duvnjak zabio 10 komada, jednako kao i Karačić. Španjolcima je već uobičajeno većina momčadi jako raspoložena za 'bušenje' suparnika, a ističu se Maqueda i A. Fernandez s po 11 golova.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Među Austrijancima su uz Bilyka sjajni i Božović i Weber s 19, odnosno, 18 komada u mrežama protivnika. Česima najpreciznije pucaju Babak (14) i Zdrahala (13). Iako im ovo nije najbolje prvenstvo koje igraju, Nijemce su do drugog kruga vodili dobri golmani i šuteri Julius Kühn s 14 i Uwe Gensheimer sa 10 golova. Kohlbacher i Kastening su odlični s po devet golova. a Reichman i Häfner pridonose statistici s po osam golova.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Momčadski gledano, bolji smo od Čeha

Ono što ne izgleda dobro je da nas od budućih protivnika Španjolska, Austrija i Njemačka 'briju' po broju golova. Kao momčad Španjolska je ubacila ukupno 102 gola protivnicima u tri utakmice s efikasnošću od 71 posto. Istim postotkom, ali manjim brojem golova može se pohvaliti i Austrija koja ih je zabila 98, dok su Nijemci loptu zavukli 88 puta iza protivničkog golmana.

Hrvatska je zabila 82 gola, a lošija je Češka s tri gola manje.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ne ide samo tako preko Muse i Stepančića...

Penali nam također nisu jača strana. Dok Mađar Balogh ima devet zabijenih golova s linije sedam metara, a isto toliko ima i ukrajinski Kozakevjič. Opet, Hrvata nema na listi najboljih. Cindra je zabio dva. Tek među asistencijama individualno ne izgledamo loše jer nas 'izvlači' upravo Cindra s devet asista, no s druge strane, Bilyk ih ima 19.

Nismo najbolji u kontrama, ali nam se obrana istakla u blokovima. Bjelorus Karaljok je najbolji sa sedam blokiranih šuteva, jednako koliko ih ima i Krištopans, no niti naši dečki nisu loši. Musa ih je zaustavio četiri, a Stepančić tri za sada.

Živio, Šego!

Što se tiče golmana, Šego se nakon prvog kruga na ovome prvenstvu nalazi među 10 najboljih golmana s 35% 'skinutih' šuteva, no u čitanju igrača u pucanju penala nije među najboljima. Ali na našu žalost, jesu naši skorašnji protivnici. 'Furijin' Perez de Vargas ih je obranio četiri do sada, više nego itko drugi.

Protiv češkog golmana Martina Galije neće nam biti dovoljno niti imati samo jak šut jer je na ovom turniru obranio do sada najbrži udarac od 141 km/h i to u pobjedi protiv Sj. Makedonije, a šuter je bio Filip Taleski. Osim njega koji brani brze šuteve, Česi imaju onoga koji ih 'tuče'. Tako Stanislav Kašparek puca i do 140 km/h, a Dieudonne Mubenzem samo dva km/h manje. Nadamo se da neće ići u glavu našeg Šege.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Čuvaj se Duvnjakove ruke

No, imamo se i mi čime pohvaliti. Naš kapetan Dule na golmane šalje lopte brzinom od 133 km/h što je među 20 najbržih udaraca turnira. Nismo baš ni najbrži individualci EP-a. Naime, iako nam se naš Zlatko Horvat činio brz sa sprintom od 28 km/h u prvoj utakmici protiv Crne Gore, statistike pokazuju kako ima barem 20 igrača koji sprintaju 30 na sat, a neki i više.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ali da, ima ona izbornička statistika. Naš je Lino odradio već 200 utakmica s klupe i skupio 150 pobjeda. Gdje su tu druge reprezentacije?

Nema straha. Glava puno znači, a hrvatska glava ide smireno u novi dio natjecanja. Učinili su dečki što su mogli, sve pobijedili i sa sobom u kofer spakirali dva boda. Sad ih valja iskoristiti i pokazati da ove individualne brojke ne znače ništa protiv naše rukometne vojske nošene punim raspjevanim tribinama.

Beč, spremi se za nas!

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Tema: Rukometni Euro 2020.