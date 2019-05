Cvita zbog jedne rečenice prije Hajduka kažnjen s 5000 kuna

Ako sam rekao da će se igrači čistiti od kartona, rekao sam da stanu pred loptu i ne dozvole izvođenje, da potegnu igrača za dres..., ali oštri startovi nisu bili opcija nikad u mom trenerskom poslu. Ako je moj igrač napravio start u žaru borbe ne znam za što sam ja tu kriv, objasnio je nakon utakmice protiv Hajduka trener Istre Igor Cvitanović.

Cvitanovićeva će momčad svakako ići u kvalifikacije protiv Šibenika jer više nikako ne može 'pobjeći' sa predzadnjeg mjesta prvoligaške ljestvice. U tu će utakmicu strateg Puljana ući 'lakši' za 5000 kuna jer je tako odlučio disciplinski sudac 1. HNL Alen Klakočer.

- Možda nije pedagoški, naravno, nije, ali probajte shvatiti što smo mi prolazili do sada, kakve smo mi imali odluke protiv nas, i da je ova utakmica bila bitna ili presudna, Istra bi sigurno dobila 9-10 žutih kartona - rekao je tada Cvitanović.

Prošle je godine Istra uspjela 'izvući' ostanak u elitnom rangu hrvatskog nogometa nakon dobivenih kvalifikacija protiv ovosezonskih osvajača 2. HNL, Varaždina. Pitanje je hoće li im to uspjeti i protiv Šibenika.

- Ja nemam razloga bojati se Šibenika jer smo mi bolji, ali i slabiji dolaze do trijumfa. Bit će to zanimljive i dobre utakmice i mi ćemo sigurno proći jer smo bolji, a da li ću ja voditi kvalifikacijske utakmice, to je na upravi kluba. I ta najava čišćenja kartona možda nije zvučala pedagoški, ali nikad neću reći, niti je moj moto, nekoga udariti ili ozlijediti, to nije moja vizija nogometa.