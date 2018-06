Cvitanović: Jako smo dobri, možemo s bilo kim na svijetu

Protiv tako velike reprezentacije, recept je uvijek isti. Moraš biti iznad svojih limita, homogen i kompaktan. Djelovati u svim fazama igre jednako dobro, motivirano, agresivno, brzo. I onda su ti šanse puno veće nego kad nisi takav, rekao je Igor Cvitanović gostujući u studiju 24sata.

[MEET THE PRESS] Igor Cvitanović: Nema straha Hrvatska dobiva 2:1 Reporter: Marko Vidalina Objavljuje 24sata Sport u Srijeda, 20. lipnja 2018.

Legendarni Dinamov igrač i bivši hrvatski reprezentativac osvrnuo se na taktiku i postavu s kojom bi izbornik Zlatko Dalić mogao krenuti u utakmicu protiv Argentine koja nas očekuje danas u 20 sati.

- U ovom trenutku da li je presudno da mi imamo posjed ili da prepustimo Argentini posjed, to će vjerojatno izbornik procijeniti. Mi samo možemo nagađati kakva će biti taktika. Ono što ja mislim, činjenica je ta da Hrvatska ima jako dobru reprezentaciju. Bez obzira što je s druge strane Messi koji može svaku utakmicu sam riješiti, mislim da se Hrvatska može nositi sa svakom reprezentacijom na svijetu. Trebamo sprovoditi ono što Hrvatsku čini jakom, a to je igra, brzina, stvaranje šansi i naravno jako dobro se braniti kako smo pokazali protiv Nigerije - rekao je Cvitanović.

Osvrnuo se i na našu prvu utakmicu u kojoj smo s 2-0 pobijedili Nigeriju. Istaknuo je kako je utakmica s Nigerijom bila dobra, ali da nam je potrebno da stvaramo više šansi.

- Hrvatska je protiv Nigerije bila kvalitetna. Po meni jedino što je nedostajalo je još više dolazaka u završnicu tj. stvaranje šansi. Trebali smo stvoriti više šansi. Dali smo dva gola iz dvije situacije iz kornera. Falio nam je taj zadnji touch da kažemo da je utakmica bila perfektna. Znači nismo bili jako dobri u prvoj i drugoj trećini, znači u fazi izgradnje napada, u fazi osvajanja lopte, bloku, itd. Ono što je falilo jest i malo šprinta, malo trčanja bez lopte i naravno individualne kvalitete koju nismo sprovodili u toj zadnjoj trećini gdje se stvaraju šanse 1 na 1 i gdje se zabijaju golovi - kaže Cvitanović.

- Činjenica je da smo mi igrali s tzv. četiri napadača. S time da je Kramarić više sudjelovao u vezi i pomagao Modriću i Rakitiću. Činjenica je i da su se Rebić i Perišić dosta trošili u obrani i onda na taj način možda nisu imali dovoljno energije prema naprijed. Naravno, izbornik se odlučio za takvu taktiku. Vidjelo se da je takva taktika dobra s obzirom da je Nigerija dosta brza, da je izuzetno opasna po bokovima. To je izbornik dobro zatvorio i nismo dali Nigeriji da napravi niti jednu šansu - dodaje.

Što se tiče Marija Mandžukića, Cvitanović kaže kako je Mandžo na visokom nivou i da je zaslužio igrati u prvoj postavi.

- Meni je bespredmetno govoriti o Mariju Mandžukiću. Oni koji govore protiv njega trebaju se ostaviti toga. Igrao je na vrhunskom nivou u hrvatskoj ligi, igrao je na visokom nivou u svim klubovima u koje je otišao od Bayerna, Atletica, Juventusa. Već godinama igra na visokom nivou u hrvatskoj reprezentaciji. Apsolutno sumnje u njega nisu utemeljene i mene žalosti što smo mi takav narod da stalno sumnjamo u nekoga. Trebamo prestati s time i davati više podrške i vjerovati, a onda će se događati ovako lijepe stvari kako se događaju - ističe Cvitanović.

Kramarić ispada

- Tako nešto je izbornik pripremao i protiv Brazila. Postoji još jedna opcija da će Ćorluka ući, a da će Vida ići na bok. Tako je uvježbavao i protiv Brazila, a da li će se to ostvariti vidjet ćemo. Izbornik koji sastav odredi on je odgovoran za to. On najbolje poznaje svoju ekipu i on je s njima svaki dan i zna prepoznati koji igrači će mu najbolje odgovoriti na ono što ih čeka u utakmici. Ne sumnjam da će bilo tko tko bude u sastavu dati sve od sebe - kaže bivši nogometaš.

Na pitanje da li je bolje da igra Badelj u sredini ili Brozović, Cvitanović kaže kako je da će izbornik odlučiti.

- To su drugačiji profili igrača. Badelj je čisti zadnji vezni koji je u organizaciji jako dobar, jako dobro se postavlja. Brozović je drugačiji tip igrača, on da je puno ritma i dinamike. Daje puno snage u sredini. Izbornik će odlučiti koji mu je više potreban.

Messi ordinira po sredini

- Messi najmanje igra na toj desnoj strani, on više ordinira po sredini. Ključno je zato kako će se ponašati igrači koji će igrati u sredini, pogotovo u fazi obrane. Strinić ili Vida na beku, nema previše dodirnih točaka s Messijem. Strinić je igrao jako dobru utakmicu i nema razloga da mu se ne vjeruje nakon toga - kaže Cvitanović.

Očekuje pobjedu

- Hrvatska reprezentacija ne spada u kategorije crnika hrvatskog nogometa. Kad su utakmice reprezentacije uvijek je ta strast i taj naboj prisutan. Ne sumnjam da će biti jako velika podrška na utakmici. Ne sumnjam da će biti navijača, bilo ih je u Brazilu i Japanu, Koreji. Očekujem da će biti 2-1 za Hrvatsku i da ćemo slaviti. Daj Bože da bude tako - prognozirao je Cvitanović.

Izbornik je s pravom otjerao Kalinića

- S ovim što je izašlo u medijima, izbornik je imao apsolutno pravo na ovaj potez. Ne sumnjam da je to istina. Međutim, uvijek treba pričekat drugu stranu i drugu stranu medalje. Treba čuti i što će Kalinić reći, ne znam da li mu je izbornik išta obećavao tokom priprema i prijateljskih utakmica, da li je on taj na kojeg računa ili ipak ne, itd. Teško mi je govoriti o nečemu što ne znam, ali činjenica je da, već ako je Kalinić bio nezadovoljan protiv Brazila, izbornik je trebao već onda to riješiti.

- Svatko je individua za sebe i svatko razmišlja na svoj način. Ne možemo mi zatomiti nečije osjećaje. Moramo razumjeti da su to sve igrači koji su puni emocija i koji puno treniraju i daju puno sebe u taj posao koji rade, sport. Naravno da nema svatko istu reakciju. Netko se pomirio s činjenicom da nije u prvom planu, netko je. To je individualno, ali sigurno ne opravdava Kalinića ukoliko je na taj način rekao izborniku što misli. Kad igrate u Milanu, u Serie A, teško je prihvatiti činjenicu da niste u prvom planu. Ali vidimo primjer u Argentini gdje Dybala i Higuain nisu ni blizu prve postave. Sjede na klupi i prihvatili su to - rekao je Cvitanović i prisjetio se situacije od prije 20 godina kada on nije putovao na Svjetsko prvenstvo u Francusku.

- Jedini sam od svih napadača tada zaista igrao u svom klubu. Šuker je u Realu više bio zamjena. Nikada se nisam ponašao da sam ispred Šukera ili Bokšića. Shvatio sam da su oni apsolutno ispred mene i sedam godina sam se u reprezentaciji ponašao u skladu s time. Niti jednog trenutka nisam napravio nešto pogrešno. Doznao sam da neću ići u Francusku čim sam potpisao u San Sebastianu 1997. godine. Već tada sam dobio informaciju da neću ići na Svjetsko prvenstvo - kaže Cvitanović koji kaže da nema smisla vraćati se više na to.

- Ja nakon 20 godina nisam zaboravio, uskraćeno mi je jedno veliko natjecanje i kruna moje karijere. Potiskujem to i ne volim se izjašnjavat o tome dok me netko ne prozove. Ja sam gledao i film Vatreni i vidim što su govorili i poručujem im da me ostave na miru. Šutim 20 godina o istini. Davao sam intervjue, niti jedan nije izašao. Spriječili su sve moje istine što se zapravo dogodilo prema tome vraćat se na to pogotovo kad traje Svjetsko prvenstvo nema smisla - zaključio je.

