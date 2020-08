Cvitanović: Kad Gojak nije ono zabio, mislio sam da je gotovo, a ovakav prolazak je fantazija!

Dinamo je 70 minuta igrao s igračem manje, a Cluj je jedna jako stabilna momčad. Livaković me demantirao, mislio sam da će "modri" ispasti, ali je čudesno obranio. Crveni za Theophilea je bio prestrog

<p>Fantazija! Da, tako je. Pa Dinamo je 70 minuta protiv rumunjskog prvaka u gostima igrao s igračem manje i prošao je dalje. Zbog toga je za mene ovaj prolazak fantazija, rekao nam je <strong>Igor Cvitanović</strong> i nastavio:</p><p>- Teško je analizirati utakmicu kad početkom drugog poluvremena ostanete s igračem manje, to onda postaje druga utakmica, a Dinamo je i s igračem manje poveo 2-1. Šteta, pada koncentracije u sudačkoj nadoknadi. Bruno Petković je igrač koji voli driblinge, on se voli nadmudrivati, voli taj mali nogomet na velikom terenu. Sad je izgubio loptu, ali je prije toga sjajno prošao kod gola za 2-1. Može se dogoditi i najboljima. Dilaver je po meni prije trebao izbiti loptu, trebao je ići na nju, a ne čekati na ovakav način. Ubačaj je bio sjajan, ali Emir je morao bolje reagirati.</p><p>S najboljim strijelcem u povijesti <strong>Dinama </strong>čuli smo se tri sata prije utakmice kad smo ga zvali da ga zamolimo da nam bude stručni komentator.</p><p>- Bit će teško, jako teško. Možda budu i penali, ne bi me to iznenadilo, samo da prođemo dalje, makar i na penale - rekao nam je tada Cvita i pogodio je da će biti penali.</p><p>- Znao sam da će biti dramatično, a eto na kraju je sve otišlo do penala. Kad je rumunjski golman obranio Ameru Gojaku, mislio sam da je gotovo, da će Dinamo ispasti. Toliko je peha bilo u ovoj utakmici da sam mislio da će Cluj rutinski zabiti i proći dalje, ali eto, tu je bio <strong>Dominik Livaković.</strong> Junački je spasio - rekao je Cvitanović i još se kratko vratio na utakmicu.</p><p>- Po meni je crveni karton za Theophilea bio prestrog. Penal i crveni u takvoj situaciji je doista previše, ali Dinamo me oduševio reakcijom nakon toga isključenja. I Zoran Mamić je napravio dobre promjene - dodao je Cvitanović.</p><p>Pitali smo ga koji su dometi ove momčadi. Može li se opet do skupina Lige prvaka.</p><p>- Dinamo je jak, ali teško je suditi po jednoj utakmici. Pogotovo kad ostanete s igračem manje i morate se braniti. Trebamo biti optimisti nakon ovakvog prolaska - rekao je za kraj Igor Cvitanović.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S AMEROM GOJAKOM:</strong></p><p> </p>