Cvitanović: Neka mi moralisti koji dijele lekcije po javnosti kažu bi li oni potpisali taj papir

Dobio je dug, pa nije, pa ipak je... Ali je li iz pravog izvora i je li to dovoljno? Proteklih tjedana zavrzlama oko Marija Cvitanovića i njegova bivšeg poslodavca Šibenika zabavlja hrvatsku javnost, u međuvremenu su narančastima oduzeli dva boda, ali možda će ih vratiti u četvrtak nakon žalbe ako Cvitanović potpiše da je sve sjelo na vrijeme. On kaže kako nije do njega i kako su u klubu dvije godine znali da će ga morati isplatiti zbog jednostranog otkaza, a novac s računa vlasnika iz inozemstva (jer je klupski blokiran) dobio je tek četiri minute prije utakmice protiv Gorice prošli ponedjeljak.

- Prije svega, žao mi je što je do ovoga došlo i što je sve eskaliralo baš sada. Od trenutka kad sam predao papirologiju arbitražnom sudu HNS-a, a to je bilo prije dvije i pol godine, ja više nemam utjecaja na taj predmet. I to želim naglasiti jer je jako bitno. Imao sam ugovor sa Šibenikom koji je jednostrano raskinut 31. siječnja 2023. Bez ikakvog obrazloženja i opravdanog razloga. Pričali smo nakon toga i zamolili su me da im izađem u susret i da svoj dug prema meni plaćaju u mjesečnim ratama. Naravno da sam pristao. Teška su vremena, razumijem ljude. Moji odvjetnici su napravili sporazum, zaštitili su me i sve je bilo u duhu zakona. Nakon što su dobili prijedlog sporazuma koji su oni potencirali, iz Šibenika se više nisu oglašavali - rekao je Cvitanović za Germanijak.

Šibenik se žalio Sportskom arbitražnom sudu, ali je on potvrdio odluku HNS-ove arbitraže.

- ponovno sam ponudio Šibeniku da si uzmu mjesec dana i da me isplate. Imali smo usmeni dogovor, ali na kraju nisam dobio niti euro. Meni je jedino preostalo da pokrenem prisilnu naplatu preko Fine što sam napravio u veljači 2025. To je jedini alat koji sam mogao koristiti da bih dobio novac koji sam zaradio i to su mi dva suda dala za pravo - rekao je Cvitanović, koji je u međuvremenu postao trener direktnog šibenskog konkurenta za ostanak, Lokomotive.

Kako kaže, dvaput je razgovarao s predsjednikom Šibenika Željkom Karajicom. Prvi put na pripremama u Medulinu, a drugi put dva sata prije početka utakmice.

- Tu me Karaijca molio da odgodimo isplatu duga. Međutim, da sam i bio za to, ja u tom trenutku to više ne mogu napraviti. To je stvar HNS-a a ne mene. Onog trena kada sam pokrenuo prisilnu naplatu, to odlazi od mene i više ne odlučujem ni o čemu. Zašto je dvije godine vlasnik Šibenika čekao da me kontaktira s nekim konkretnim prijedlogom, zašto se nisu oglasili kada sam pristao da mi plaćaju u mjesečnim ratama, to je pitanje za gospodina Karaijcu, ne za mene.

Neki su mu zamjerili da nije htio potpisati da je primio novac.

- Gledajte, uplata je izvršena u 19.11 sati, dakle četiri minute prije utakmice s računa dviju inozemnih agencija. OK, formalno - ta uplata je proknjižena dan kasnije. Dakle, zakasnili su. A povrh toga nije uplaćena cijela svota jer postoje kamate, troškovi... Kako će to HNS tretirati ne znam, niti ne ulazim. Ja sam se odmah konzultirao sa svojim odvjetnicima koji su mi objasnili da već sutra ta agencija može od mene tražiti povrat uplate. Zašto? Zato što mi nisu bili dužni oni već Šibenik. I što da se to dogodilo? Pa volio bih vidjeti sve te moraliste koje mi dijele lekcije po javnosti bi li oni pristali da su na mom mjestu; da potpišeš da ti je sve plaćeno, a postoji opcija da ti sutra uzmu taj novac s računa. Pa moram štititi sebe u ovoj priči. Evo, danas smo potpisali te pristupne ugovore i ja sam se pravno zaštitio.