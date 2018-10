Cvitanović o sramoti s Poljuda: Tamo su i djeca, to je tragično!

Derbi Dinama i Hajduka dobio je najviše pozornosti u emisiji Stadion na HRT-u. Ovaj put ne zbog nogometa, jer ga je u ovom derbiju bilo malo ili gotovo ništa, već zbog sramotnog ponašanja djela navijača Hajduka, ako ih se uopće tako može nazvati, koji su teško ozlijedili vatrogasaca i kamenom u glavu pogodili svog igrača.

- Očekivali smo svi puno više nogometa, nažalost, nismo ga dobili. I Hajduk i Dinamo imaju na neki način opravdanje za nešto oprezniju igru. Dinamu je dobar i bod uoči Anderlechta, a da je Hajduk izgubio, bila bi mu poremećena atmosfera nakon dvije pobjede zaredom - rekao je Igor Cvitanović koji je gostovao u emisiji.

Opet je bilo baklji koliko hoćeš, unatoč, kako se svake godine papagajski ponavlja, strogim mjerama. Nastradao je vatrogasac, topovski udar eksplodirao mu je u ruci.

- Žao mi je što se uvijek mora dogoditi nešto loše da bi se reagiralo. Ne daj Bože da se dogodila još gora ozljeda. Mislim, ovo što se dogodilo vatrogascu je stravično, ali tamo su i djeca koja skupljaju lopte i tragično je da ni oni ni vatrogasci nisu zaštićeni - rekao je Cvitanović, a njegov sugovornik Marijo Strahonja imao je što reći na temu mogućeg prekida.

Marijo Strahonja u travnju 2012. godine prekinuo je utakmicu Istre i Rijeke zbog bakljade u 71. minuti.

Postupao je Strahonja tada prema novim pravilima Fife koja su, u slučaju nesportskog ponašanja, vrijeđanja, diskriminacije, bakljade ili nečega sličnog, išla točno ovim redoslijedom:

1. Upozorenje službenog spikera.

2. Privremeni prekid.

3. Prekid utakmice.

Strahonja se držao uputa i prekinuo susret kod druge bakljade, nakon što su navijači upozoreni da će utakmica biti prekinuta, ponove li izgrede.

- Imao sam tu privilegiju, ako ćemo to tako nazvati, da budem prvi sudac koji je zbog toga prekinuo utakmicu prve lige. Nekoliko dana iza mene to je učinio i Ivan Bebek u derbiju. Isto je bio topovski udar i čini mi se da je policajac bio ozlijeđen. To su pravi temelji da se krene u borbu protiv pirotehnike. Što se tiče Bebeka na ovoj utakmici, on je dobro sudio. Imao je sastanak s delegatima prije utakmice i sigurno su dogovorili što učiniti u takvim situacijama. Postupio je po uputama saveza, je li to dobro za nogomet ili nije, vidite da nije - rekao je Strahonja.

O Dinamovom penalu: Sudac je pogriješio

Bilo je u emisiji i riječi o spornom penalu kojim je Dinamo prošao četvrtoligaša Slogu u Mravincima u Kupu.

Penal je sudio Dario Kulušić iz Šibenika u 79. minuti. No bila je to pogrešna odluka.

Umjesto faula u napadu nad Jurišićem, sudio je igranje rukom igrača Sloge, koje je bilo, ali tek nakon faula Dinamovog igrača u napadu.

- Ne vidim zašto to sudac nije označio kao prekršaj u napadu. Vidi se da igrač Dinama gura protivničkog igrača, ovo je čisti faul. Ne mogu pronaći niti jedan argument kako bih opravdao suca. Isto tako, igrači ne bi smjeli samo provodili pravila, kad već sudac napravi previd, igrači ne bi smjeli loviti loptu rukama. Iako, kad je sudac vidio da igrač Sloge prima loptu rukom, mogao je biti lucidniji i shvatiti da je bio čisti faul u napadu - rekao je Strahonja o penalu kojim je Dinamo prošao dalje.