Cvitković: Livajin penal nije bio pravilno izveden! Ercegovo ponašanje je preko svake mjere

Derbijem Dinama i Osijeka završilo je 24. kolo HNL-a. Kao i svako kolo, i ovo je bilo nekoliko spornih situacija kojih se u emisiji "Studio HNL" na Max Sportu dotaknuo bivši nogometni sudac Darko Cvitković.

Jeste li zadovoljni kako je prošlo kolo?

- Ima grešaka sudaca, ali u biti, dobro se sudilo. Nije bilo katastrofalnih pogrešaka, nekih grešaka je, ali...

Istra - Rijeka, sudac Jakov Titlić, Tihomir Pejin je maknut

71. minuta, crveni karton Mlinaru

- Ja mislim da ovdje nema puno diskusije. Ovo je jedan grubi start, visoko podignuta noga, izravno ide kramponima... Dobro da nije bila stajna noga jer tko zna kako bi završilo. Igrač je mirno prihvatio i napustio teren za igru za razliku od kasnije nekih situacija.

43. i 90. minuta, dva žuta Ercega i divljanje nakon isključenja

- Prva situacija. Ovo je opravdano. Pogledajte suca. Jedan, dva, tri. Svaki put je bio neprofesionalni faul nego izravno u igrača. Htio bih ovdje naglasiti, sad kad je bio prekršaj, on je napustio teren, otišao po vodu, protestirao, vratio se... Drugi žuti karton ispravan. Ne bih htio komentirati trganje bilježnice suca gdje zapisuje podatke. To je nedolično ponašanje jednog profesionalca. Sudac ga je ispravno opomenuo, to je drugi žuti, i trebao je napustiti teren. On je cijelu utakmicu bio nervozan. Kad sam gledao utakmicu sa svojim nećakom rekao sam da ako sudac bude pravi, da Erceg neće završiti utakmicu. Isprika Ercega? Ne znam što će disciplinski dobiti, ali to je bilo preko svake mjere...

Neće biti kazna kao što je bila Robertu Lončaru, koji vas je nokautirao. To je bio teži incident.

- To je bilo 1997. Kada sam dosudio kazneni udarac, nastala je gužva i znam da su došli dečki iz Dragovoljca. Micali su neke igrače i u gužvi sam vidio da mi je doletjela šaka. Evo, ovaj zub je umjetni... I pao sam na pod. Nikad nisam pogledao tu snimku niti imam želju.

94. minuta, penal za Rijeku, Galilea ruši Obregona

- Ovdje nema nikakve sporne situacije oko kaznenog udarca. Također, igrač je morao biti opomenut (dobio bi drugi žuti op.a.)

Slaven - Gorica, Ante Čulina

75. minuta, crveni za Steenvoordena zbog starta na Crncu

- Ovo je ispravno. Start je isto grub i sva sreća da nije stajna noga. Išao je visokom džonom gore. Ispravno i još jedna stvar što bih htio pohvaliti. U takvoj situaciji sudac je odmah izvukao crveni karton kako ne bi bio pritisak na suca. Kada igrači to vide, nema pritiska i uvijek tako govorimo. On je to izvrsno napravio.

Hajduk - Lokomotiva, Patrik Kolarić

35. minuta, nije priznat gol Lokomotivi zbog zaleđa

- Ovdje igrač (Aliyu) utječe izravno na vratara jer je on očekivao da će igrati na njega. Ispravno je dosuđeno zaleđe. Da je bio na strani ili da je stao, nikome ništa. Ali ovo je očito bio utjecaj na suparničkog igrača. Moram pohvaliti VAR, javili su se i rekli da pogledaju.

65. minuta, penal za Hajduk, Marić srušio Livaju

- Nema spora, ispravno dosuđen kazneni udarac za Hajduk. Pokupio ga je, čišćenje... Izvođenje? Nije bio pravilno izveden kazneni udarac. Prije nego što je lopta u igri, pogledajte bijelog igrača... Ušao je prije i po pravilima nogometne igre kazneni udarac je trebao biti ponovljen. Za to je odgovoran glavni sudac. Pomoćni sudac je na svojem mjestu i on kontrolira vratara da ne izađe van. A ulazak suigrača ili suparničkih prije nego je lopta u igri kontrolira glavni sudac i u tim situacijama se VAR ne javlja. Ovdje je greška suca. Postignut je zgoditak i kazneni udarac se mora ponoviti. Ali da je lopta pogodila stativu ili gredu, ili da je vratar obranio i da se vratila u igru, tada sudac zaustavlja igru i dosuđuje neizravni slobodni udarac na mjestu gdje je suigrač izvođača ušao u igru.

Dinamo - Osijek, Duje Strukan

69. minuta, penal, Ljubičić priznao da nije

- Moram pohvaliti Ljubičića. Vidite kako je reagirao Erceg, a kako ovdje... Stvarno mu treba čestitati jer je bilo fer. U prvi trenutak nisam vidio i mislio sam da je kazneni udarac, ali kada sam vidio snimku nije bilo kontakta. To je malo prevarilo suca, ali VAR soba je odradila svoje. I Ljubičić isto.

