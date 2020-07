- \u010cekaj, \u010dekaj, \u010dekaj... Prije bilo kakvih pitanja, recite vi meni: \u0160to smo napravili? A, \u0161to smo napravili?! Plasirali smo se u Championship, tako je!!! - u\u017eivao je Adebayo dok su mu u \u017eivom javljanju prilazili jednako odu\u0161evljeni suigra\u010di.

<p>Wycombe Wanderers je engleski klub star 133 godine. Velika, ponosna povijest, ali... Nikad dalje od Treće lige. Do ovog ljeta. Wycombe je 2-1 pobjedom kod Oxford Uniteda osigurao ulazak u Championship, a u moru radosti nije bilo sretnijeg od - 'Zvijeri'.</p><p><strong>Adebayo Akinfenwa</strong> (38) je rutiner koji se bliži četrdesetoj godini života. Mrcina od 185 cm i 102 kg, atipično 'popunjeni' napadač koji je često izazivao i simpatije i podsmijeh, još prije četiri godine karijeru su mu proglasili gotovom, a u ponedjeljak navečer je guštao u uspjehu, pred cijelom Engleskom.</p><p>- Čekaj, čekaj, čekaj... Prije bilo kakvih pitanja, recite vi meni: Što smo napravili? A, što smo napravili?! Plasirali smo se u Championship, tako je!!! - uživao je Adebayo dok su mu u živom javljanju prilazili jednako oduševljeni suigrači.</p><p>- Prije četiri godine bio sam nezaposlen. A sad sam ovdje i znate što? Jedina osoba koja me danas smije nazvati na WhatsApp je Jurgen Klopp! Da proslavimo skupa - smijao se Akinfenwa i zahvaljivao Bogu, suigračima i sam sebi. A to se i dogodilo jer mu je Jurgen poslao poruku.</p><p>- Ljudi su donosili preuranjene zaključke o meni, već me pokopali kao nogometaša, ali ja sam mislio svoje i radi. Sad sam svima koji su mi se podsmijavali pokazao da je jedino mišljenje koje zaista vrijedi: mišljenje koje imate sami o sebi!</p><p>Wycombe mu je donio potvrdu i najveće slavlje karijere u smiraju te iste karijere.</p><p>- Nagrađen je naporan rad. Nagrađen je srećom koju sam imao da pronađem trenera i suigrače koji vjeruju u mene. To je moj blagoslov - pričao je presretni Adebayo koji će sljedeće sezone zaokružiti dva desetljeća svoje nogometne karijere.</p><p>Građen je kao body-builder, pored njega Wolverhamptonov snagator <strong>Adama Traore</strong> izgleda kao kržljavi kadet, ali taj paket je samo jedan dio priče. Najvažniji je sadržaj, a Akinfenwa ima srce radnika i fajtera prepuno dobre volje.</p><p>Navijač Liverpoola, rođen u sjevernom Londonu. Mama mu je kršćanka, a otac musliman, Nigerijac. U tinejdžerskoj dobio prigrlio je majčinu vjeru. Prije tri godine napisao je autobiografiju, ima svoju liniju odjeće ('Beast Mode'), na benchu diže 200 kg...</p><p>Pod 'stare dane' demantirao je skeptike, u 32 utakmice naslagao 10 golova i šest asistencije na Wycombeovom putu u Championship. I uživa, 100% zasluženo!</p>