'Da je i meni kao Kloppu! Bez trofeja tri godine i nikom ništa'

Jose Mourinho uvjerava da nije imao podršku kakvu je trebao da uspije u Manchester Unitedu, u usporedbi s tretmanom kakav Pep Guardiola i Jürgen Klopp uživaju u Manchester Cityju i Liverpoolu.

U dvije i pol godine na Old Traffordu, Mou je osvojio liga kup i Europsku ligu, a smijenjen je u prosincu nakon niza loših rezultata.

I Mourinho i Guardiola stigli su u Manchester uoči sezone 2016./17. i željno se iščekivao nastavak njihova rivalstva iz Španjolske dok su vodili Real Madrid i Barcelonu.

No, umjesto toga City je posve nadmašio United, plavi su osvojili naslov sa 100 bodova, 19 više od crvenih.

Otad su Klopp i Liverpool postali najveća prijetnja Guardiolinom Cityju, te ulaze u foto-finiš borbe za naslov. Dva kola prije kraja City ima bod više.

Mourinho je dobio dosta novca za pojačanja, Paul Pogba bio je najskuplji u povijesti, a došao je i skupi Alexis Sanchez. I unatoč tome, Mou se osjeća zakinutim u odnosu na Guardiolu i Kloppa.

- Volio bih otići u neki klub i imati uvjete kao Jürgen i Pep. Kad pogledate ovu momčad Liverpoola, koliko ih je bilo ondje kad je Klopp stigao? Tek nekolicina - rekao je Mourinho kao beINov stručni komentator komentirajući polufinale Lige prvaka u kojem je Barcelona s 3-0 pobijedila Liverpool.

- A Pep nije bio zadovoljan bekovima pa je iduće ljeto kupio trojicu koje je htio. Pa je doveo golmana Claudija Brava, pa nije bio zadovoljan Claudiom Bravom i kupio je Edersona.

Nije se Mourinho zaustavljao:

- Kad Jürgen ne osvoji baš ništa tri i pol godine, i dalje uživa puno povjerenje, samopouzdanje i uvjete da ide dalje. I ove sezone ima šansu prvi put osvojiti nešto.

- U razgovorima za moj idući posao zahtijevat ću da znam točno što klub želi i može dati.

Gary Neville svojevremeno je rekao da je u startu bilo pogrešno dovesti Mourinha za trenera, jer se ne uklapa u filozofiju kluba. Jer je previše defanzivan.

- Laž koja se izgovori tisuću puta postaje istina. A nije. Kad se ljudi sjete one utakmice u kojoj je Inter pobijedio Barcelonu u polufinalu Lige prvaka s igračem manje, govorilo se da je to remek djelo obrambenog nogometa. A bila su to dva busa parkirana pred golom. A dva tjedna ranije pobijedili smo Barcu 3-1, trebalo je biti i 4-1 ili 5-1, čime smo se doveli u poziciju da se možemo braniti na Nou Campu, i to s igračem manje, protiv najbolje momčadi svijeta.

Jednako tako, Mou smatra da je Conteovo osvajanje Premier lige s Chelseajem 2016./17. bilo ocjenjivano drugačijim standardima nego njegova tri u dva mandata na Stamford Bridgeu.

- Kad sam drugi put došao u Chelsea i postao prvak, nismo bili najbolja momčad u državi. A postati prvak kad nemaš najbolju momčad znači da moraš biti više strateg nego filozof.

- A kad je Chelsea postao prvak s Antoniom Conteom, bio je kontraška momčad, vrlo defanzicvna i sjajna u kontranapadima. Ali kako je bila riječ o Antoniju, a ne o meni, nitko to nije zamjerio...