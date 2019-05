'Da nema Messija, Liverpool bi bio favorit. Ovako jako teško...'

Mnogi nogometni stručnjaci natječu se tko će bolje opisati Lea Messija. Argentinski čarobnjak jednostavno je neopisiv, jer svaki put kada mislimo da smo vidjeli sve od njega, on izvadi neku novu magiju iz repertoara svog čarobnjaštva.

Uoči utakmice Barcelone i Liverpoola u polufinalu Lige prvaka, Jose Mourinho nahvalio je Messija i dodao kako je on uvijek taj faktor koji presudi.

- Kad ne bi igrao Messi Liverpool bi bio favorit, ali s njim... Messi je Messi. Neću reći da je on poseban ovdje, već je poseban za sva vremena. Jednostavno, on je jezičak na vagi koji uvijek presudi u korist svoje momčadi - rekao je Special one.

On jako dobro zna koje su mogućnosti Lea Messija jer je nekoliko puta vodio svoje momčadi protiv njega kada je trenirao Chelsea i Real Madrid. Leo je nekoliko puta 'uništavao' njegove momčadi, a posebno boli onaj poraz u polufinalu Lige prvaka 2011. godine kada je Messi imao solo predstavu na Santiago Bernabeuu i izbacio Madriđane iz daljnjeg natjecanja.

Portugalac Mourinho trenutačno je bez posla nakon što je u prosincu smijenjen s dužnosti trenera Manchester Uniteda. Tamo je proveo dvije godine, no bez većih uspjeha, osim osvajanja Europske lige što je ipak premalo za klub njihovog razmjera.