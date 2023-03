'Da sam ja predsjednik, već na poluvremenu otjerao bih trenera i s njim osam igrača'

Igrala se 79. minuta. Istra je vodila 3-1, s nova tri boda došla bi samo na dva boda zaostatka za trećeplasiranim Osijekom u borbi za Europu. No, onda je uslijedio preokret za pamćenje, jedan od najluđih u HNL-u.

Gorica je u najluđoj utakmici sezone pobijedila Istru 5-4 i došla do vrijedna tri boda u borbi za ostanak u elitnom društvu. Istra je povela u 13. minuti golom Bakrara, a izjednačio je Bralić u 30. U tim trenucima domaćini su dominirali, no stigla je kazna krajem prvog dijela kada je Bakrar drugim golom vratio prednost Istri (2-1). U 55. minuti Caseres je povisio na 3-1, u međuvremenu je igrač Gorice Ante Matej Jurić nezgodno pao i slomio ruku. I jedni i drugi bili su u šoku, izgledalo je kao da čekaju kraj utakmice.

Ovaj rezultat stajao je na semaforu do 79. minute kada smo vidjeli jedan od najluđih preokreta u povijesti HNL-a. Pršir je iz penala smanjio na 3-2, dvije minute kasnije Fućak je izjednačio na 3-3, a minutu kasnije Suk je preokrenuo na 4-3. Tri gola u četiri minute, ču-do! Ni tu nije bio kraj ludnici. Matheus je u 94. minuti izjednačio, a samo minutu kasnije Mitrović je glavom zakucao loptu u mrežu za 5-4!

Foto: Igor Soban/PIXSELL/PIXSELL

Trener Istre Gonzalo Garcia bio je u šoku. Njegova momčad imala je pobjedu u rukama.

- Izgubili smo jer smo napravili mnogo grešaka koje nam se nisu događale u 23 utakmice prije ove. Još uvijek se pitam kako je moguće da se ovo dogodilo jer 75 minuta je bilo sve na našoj strani - kazao je Garcia koji je gospodski nahvalio Goricu.

- Gorica zaslužuje komplimente za ovakvu utakmicu jer nisu se predali, borili su se do kraja i pokazali golemo samopouzdanje. Kada sam ušao u svlačionicu nisam znao što reći igračima, niti su oni išta rekli meni. Tek moram detektirati kako nam se sve ovo dogodilo da od potpune dominacije dođe do kolapsa, ali to je nogomet. Ne smijemo izgubiti samopouzdanje, već iz ovoga izvući pouke - rekao je Garcia.

Foto: Igor Soban/PIXSELL/PIXSELL

Na jednoj strani tuga i šok, a na drugoj euforija i ludnica! Ne tako davno Gorica je zaostajala 12 bodova za Šibenikom, mnogi su je otpisali, ali sada su stigli na minus četiri i pušu za vratom u borbi za ostanak.

Još fascinantnije je to što su domaćini večeras zabili isti broj golova kao u prethodnih 11 utakmica! Realizacija je bila ogroman problem, no sada se sve otvorilo i to u posljednjih 15 minuta. Istra je dominirala većim dijelom susreta, vodila 3-1, ali i to je bilo nedovoljno.

Foto: Igor Soban/PIXSELL/PIXSELL

- Da sam predsjednik kluba na poluvremenu bih potjerao osam igrača i trenera. Mi smo protiv tika-take igrali bez faula, gubili 3:1, a moglo je biti i 5:1 za Istru. Mi ne možemo pobijediti ako ne napravimo barem 20 prekršaja, a sve loše počelo se okretati na bolje od 60. minute kada je ušao Joey Suk. To je svevremenski borac, koji i druge potiče na isto. Kao da je netko s njim upalio struju i počnu se svi bacati na glavu. To mogu samo ekipe s karakterom i s velikim mudima, kako se kaže u mom kraju - rekao je trener Gorice Željko Sopić.

Foto: Igor Soban/PIXSELL/PIXSELL

Igračima je za nagradu dao dva slobodna dana, ali nema vremena za veselje. Tek sada ih čeka mukotrpna bitka za ostanak u prvenstvu.

- Poslije ovakvog emocionalnog pražnjenja dva dana nitko ne može trenirati, ali moramo ostati na zemlji jer još smo zadnji. U euforiji i ludilu vidjelo se da smo donijeli nervozu u redove Istre, koja više nije igrala lako i ležerno, a mora se priznati da smo u svemu imali i sreće. Zabili smo pet golova, a prije ove utakmice samo tri u njih sedam, a još ću reći da sam Mitrovića htio vaditi, a on je zabio pobjednički gol - kazao je Sopić.

Najčitaniji članci