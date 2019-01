Da sam si sam režirao karijeru, nešto bih sigurno uspio zasr...

Ma vjerujte mi, da sam si sam režirao ovakvu završnicu karijere i ja bih nešto u međuvremenu zas..., kaže Mario Budimir koji je proteklih dana postao novi član iranskog prvaka Persepolisa.

Ugovor s Dinamom vezao ga je do ljeta, ali su modri svom napadaču izašli u susret, pa ga besplatno pustili u Iran. Kod 'profesora' Branka Ivankovića koji je silno želio svoje redove pojačati 'devetkom' Dinama.

- Čim sam došao na pripreme u Dohu, Ivanković mi je rekao 'budi siguran, sve će biti riješeno, postaješ novi igrač Persepolisa'. A kada Branko Ivanković nešto kaže u Iranu, to stvarno ima veliko značenje, odmah sam znao sam da je to - 'to. Ja sam trenirao s prvom ekipom, samo se čekao dolazak predsjednika kluba, da sve konačno bude i službeno gotovo. Sada ću dobiti par dana slobodno, skoknuti do Zagreba, a onda po prvi put odlazim u Teheran.

Ajmo ispočetka, otkud vas u Iranu?

- A što da vam kažem, kao da je imam odgovor na to pitanje. Odjednom se pojavila ta opcija, sve se dogodilo brzo i evo ja sam član Persepolisa.

Zadnje godine vaše karijere su vrlo zanimljive...

- Ma to je filmska priča. Ne znam što reći, bio sam u Sinju, nisam ni znao želim li se više baviti nogometom, a onda me Rudeš vratio u život. Tih sam dana bio iznenađen što me uopće želi Rudeš, onda mi je sve bilo još čudnije nakon ponude Dinama, a sad sam potpuno zbunjen. U Rudešu sam pronašao neku novu motivaciju, opet se zapalio za nogomet, pa uz pomoć svog menadžera u vrlo kratkom periodu stigao do Dinama. I onda napravio novi inozemni angažman. Ma tko bi to vjerovao, i sam se još čudim svojoj nogometnoj priči.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U Maksimiru ste bili kratko, no tko vas je od Dinamovih igrača svojom kvalitetom možda najviše iznenadio?

- Nitko me od tih igrača ne može iznenaditi, previše smo svi skupa trenirali zajedno. Iskreno, mene bi iznenadilo da svi oni ne naprave veliku europsku karijeru. Tu ima takvih igrača, takvog potencijala, stvarno bi mi bilo nezamislivo da većina ovih igrača ne dođe do nekih ozbiljni(ji)h nogometnih razina.

A kako će sada u Dinamo bez vas vaši najbolji prijatelji - Arijan Ademi i Danijel Zagorac?

- Haha, što kako će oni bez mene, pa kako ću ja bez njih? Ipak sam ja otišao na drugi kraj svijeta, oni su i dalje zajedno. Dinamu od sveg srca želim svu sreću ove sezone, kako u prvenstvu, tako i Europi. To je daleko najveći klub u kojem sam igrao, ma vjerujte mi - Dinamo je mašinerija. Sve se zna, organizacijski je na strašnoj visokoj visini, nimalo ne čudi njihova dominacija hrvatskim nogometom.

Kako će Dinamo proći s Viktorijom Plzen?

- Ja sam jedan od onih koji i nije bio presretan tim ždrijebom. Mi smo čudna nacija, sve volimo podcjenjivati, a Česi već godinama igraju u istom sastavu, te su redoviti sudionik europskih natjecanja. Vjerujem, strašno vjerujem, u ovu momčad Dinama, ali nekako bih radije da smo izvukli čak Lazio ili Valenciju. Tu bi se svi napalili, tu bi sve bilo kako treba. Viktoria Plzen je jako dobra, ali Dinamo je bolji, modri idu dalje.

Praktički smo već završili razgovor s novim igračem Persepolisa, a onda je Budimir imao jednu želju...

- Molim vas, spomenite Nenada Bjelicu. Tom sam čovjeku neizmjerno zahvalan, čudesno je kakav smo mi imali odnos. Bez obzira mislio li ja da moram igrati više, manje ili uopće ne moram biti u kadru, mi smo se strašno poštovali. Uostalom, on mi je dao novi poboljšani ugovor, cijelo sam vrijeme osjećao koliko me on cijeni. Stvarno je veliki trener, nikada u karijeri nisam s nijednim trenerom imao toliko korektan odnos - završio je Budimir.