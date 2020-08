'Da sam šutio onda to ne bih bio ja! Rebić i Zlatan nose AC Milan'

Uz Ibrahimovića i Kjaera, pa onda i eksploziju Ante Rebića, Milan je bio puno zreliji i samopouzdaniji. Pioli je divna osoba i odličan trener. Maldini mora ostati, kaže hrvatska nogometna legenda - Zvonimir Boban

<p>Jedan od najvećih nogometaša kojeg smo imali i jedan od najboljih u povijesti AC Milana, u lipnju 2019. napustio je poziciju u Fifi, mjesto drugog čovjeka svjetskog nogometa, da bi se na nagovor prijatelja <b>Paola Maldinija</b> vratio u Milan.</p><p><strong>Zvonimir Boban</strong> (51) ostao je u Milanellu samo do ožujka ove godine. Onda je javno prozvao izvršnog direktora kluba <strong>Ivana Gazidisa</strong> zbog pregovora s Nijemcom <strong>Ralfom Rangnickom</strong> (za ulogu menadžera engleskog tipa) bez prethodnih konzultacija sa njim i Maldinijem koji su bili zaduženi za sportsku politiku kluba.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zvonimir Boban u AC Milanu</strong></p><p>Proključala je imotsko-hercegovačka krv, Boban je žestoko i 100% opravdano opalio po Gazidisu, a klub je reagirao - otkazom. Je li mu, nakon pet mjeseci, žao zbog </p><p>- Ne, nimalo ne žalim zbog reakcije nakon koje sam se rastao s Milanom. Učinio bih opet isto. Jer se ne bih mogao pogledati u ogledalo da nije tako. Sretan što su se mnoge odluke koje sam donio s Maldinijem pokazale ispravnima premda su inicijalno bile osporavane. Sada svi mogu vidjeti da ti izbori, doneseni usred bezbroj poteškoća, nisu bili pogrešni i da postoje dobri temelji za jaki Milan. Nema baš puno ljudi koji imaju dovoljno strpljenja sačekati pa shvatiti da u nogometu za sve treba vremena - priča Boban za <a href="https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Milan/06-08-2020/boban-milanrifarei-tutto-ibra-genio-maldini-fondamentale-380964492023_preview.shtml?reason=unauthenticated&origin=http%3A%2F%2Fwww.gazzetta.it%2FCalcio%2FSerie-A%2FMilan%2F06-08-2020%2Fboban-milanrifarei-tutto-ibra-genio-maldini-fondamentale-380964492023.shtml">Gazzettu dello Sport</a>.</p><p>Više od polovice igrača standardnih u početnoj postavi koja je Milan vratila u Europu doveo je upravo Boban.</p><p>- Nakon prošlog ljeta rekao sam da su nam potrebna najmanje dva iskusna igrača. Uz <strong>Zlatana Ibrahimovića</strong> i <strong>Simona Kjaera</strong>, pa onda i eksploziju <strong>Ante Rebića</strong>, Milan je bio puno zreliji i samopouzdaniji. Pa su, posljedično, svi igrači postali još bolji. Već sam u veljači inzistirao da Zlatan produži ugovor.</p><p>Zlatan je, kao i obično, posebna priča.</p><p>- S njim smo imali gospodski dogovor: obećao je da će se ako ne bude u formi povući. Bio sam siguran da neće biti problema jer on je posve svjestan što njegovo tijelo može. Recimo da tada nismo mogli produžiti ugovor. Ma Zlatan je genij, sila prirode. On još uvijek čini razliku. Ključno je da ostane u Milanu još godinu dana. Pogledajte samo kako igra <strong>Rafael Leao</strong>. Izvanserijski talent kojem je potreban vođa, a nema boljeg od Zlatana Ibrahimovića.</p><p>Na kraju Rangnick uopće ne dolazi. Milan je 'slučajno' našao boljeg trenera.</p><p>- <strong>Stefano Pioli</strong> je divna osoba i odličan trener. Razgovarali smo nakon što je potpisao ugovor i bio sam jako sretan zbog njega. Napravio je ove sezone sjajan posao. Na kraju, Pioli je bio naš izbor u stvarno teškim trenucima i užitak je vidjeti kako je momčad pod njegovim vodstvom išla uzlaznom putanjom.</p><p>Zvone je otišao, Maldini će ostati.</p><p>- To je jedino pametno, jedino normalno. Paolo treba ostati iz milijun i jednog razloga, a prije svega zato jer se pokazao kao odličan direktor. Nismo on i ja imali puno vremena za uživanje u zajedničkom radu. tako je ispalo - rekao je Boban za Gazzettu dello Sport.</p>