'Da se zove Andresinho, već bi osvojio bar dvije Zlatne lopte'

Nakon što je njegov Real slavio protiv Bayerna 2-1 u prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka, kapetan Madriđana, Sergio Ramos dao je svoju izjavu poslije utakmice. No, on nije pričao samo o utakmici već i o klupskom rivalu, ali reprezentativnom kolegi, velikom Andresu Iniesti.

Sve je izglednije kako je ovo posljednja sezona za Don Andresa u Barceloni i da će se zaputiti prema Kini. Prema pisanju stranih medija, on je već postigao dogovor s Chongqing Dangdai Lifanom, klubom koji se nalazi na šestom mjestu kineske prve nogometne lige.

- Da se Iniesta zove Andresinho, imao bi dvije Zlatne lopte. Premalo cijenimo domaći talent, a previše strani - svi smo krivi, španjolski tisak ne cijeni dovoljno ono što radimo - rekao je Ramos aludirajući na to kako se Zlatna lopta više dodjeljuje igračima izvan Europe te kratko prokomentirao utakmicu protiv Bayerna

