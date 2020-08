'Da si me slušao dobio bi pojas i šetao s njim u Versace mantilu'

Našu ćeš treću borbu sigurno pobijediti. Rekao sam ti gdje su tvoje šanse, ali nisi me ozbiljno shvatio. I sljedeći put bez rukovanja kad krene borba...

<p>Inat je izgleda najbolji motiv, jer je sinoć 9-1 underdog ipak uspio pobijediti najpoznatijeg borca regije Hvala ti, <strong>Vaso</strong>, na borbi, došao si me prebiti doslovno u moju dvoranu i makar jučer nije bio tvoj najbolji dan, za mene si ti <strong>Balkanski BMF</strong>, napisao je na početku objave dan nakon osvajanja spomenute titule najjačeg borca na Balkanu <strong>Ivica 'Terror' Trušček. </strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vaso se također obratio javnosti</strong></p><p>On je u trećem po redu FNC spektaklu premještenom sa Zrća u Zagreb uspio svladati crnogorskog 'psihopata' u glavnoj borbi večeri. </p><p>- Još uvijek mislim da su nam šanse 50-50 pa glavu gore jer ćeš treću borbu skoro pa sigurno ti pobijediti. Rekao sam ti gdje su moje šanse, ali nisi me shvaćao ozbiljno. Da jesi i da ste malo poradili na tome, vjerojatno bi sad paradirao po Zagrebu sa BMF pojasom u Versace mantilu... - šaljivo mu je poručio preko Instagrama nositelj titule.</p><p>- Bez dodatnih pozdrava i rukovanja sljedeći put kad krene borba - dodao mu je za kraj, a onda se obratio i organizaciji:</p><p>- Hvala FNC- u na ovoj prilici da budem prepoznat kao borac koji ipak nešto zna i vrijedi, unatoč skoru sa najviše poraza na svijetu i smiješnim brojem pratitelja. Hvala svim trenerima, dečkima i curama iz ATT Europe na podršci, treninzima i uputama iz kuta, te čestitke jučerašnjim kolegama pobjednicima - napisao je. </p><p>- Ne znam kad ću sljedeći put u kavez, ali što prije to bolje, možda KSW u Zagrebu ili WFC u Ljubljani. Sportski pozdrav svima! - zaključio je svoju poruku novi najjači Balkanac.</p><p>Bilo je očekivano napeto i teško, umorio sam se od udaranja njega, koliko god to smiješno zvuči! Jednom sam bio u neugodnoj situaciji, ali bio sam u takvoj tisuće puta i izvukao se, rekao je hrvatski MMA borac <strong>Ivica Terror Trušček</strong> (32) nakon što je giljotinom u drugoj rundi pobijedio Crnogorca <strong>Vasu Bakočevića</strong> (30) na FNC-u 3 u Zagrebu.</p><p>- Dobio sam giljotinom, za koju je on mislio da ne valja, ali moja je giljotina na svjetskom nivou. Forgy nije štedio na pojasu. Da je kod Vase, bilo bi mi svejedno, a ovako mi je drago da ga je masno platio - prokomentirao je Trušček nakon borbe.</p>