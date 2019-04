'Da nam svaki Kinez da euro, imali bismo 1,3 milijarde eura'

Miroslav Ćiro Blažević prvi je 'nanjušio' moć Kine. Točnije, novac. U Shanghai je otišao 2009.

- Tad su Kinezi bili u povojima, nogomet je tek postajao hit - kaže o kineskoj avanturi Ćiro.

- Ali, sine, ja uvijek imam jedan refleks da preduhitrim moguće crne scenarije. Tako sam rekao i Kinezima: ‘Slušajte, kod mene je samo solarno plaćanje. Lova na sunce!’. I tako je i bilo. Nisu mi ostali dužni ni lipe!

Ćiro je nakon Shanghaija preuzeo olimpijsku reprezentaciju Kine. Naravno, i tu je bio “solarni” način plaćanja.

- Ne samo to nego dvije godine nakon što sam napustio Kinu, njihov nogometni savez imao je sjednicu o rezultatima, gledalo se koliko je momčad napredovala... I vidjeli su da momčad koju sam im ja ostavio postiže sjajne rezultate. I na toj sjednici odluče da me moraju nagraditi. Zovu me i kažu: ‘Gospodine Blaževiću, u znak zahvale dobit ćete još 100.000 eura!’. I ja pošaljem sina u Kinu, a oni ga uredno prime, plate... Prema meni su bili izuzetno pošteni - otkrio je trener svih trenera.

Za Kineze kažu da imaju čudne običaje da u restoranima ne primaju napojnice, već to smatraju uvredom.

- Ma, glupost. To kažu oni koji nikad ne daju napojnice.

Posjet kineskog premijera Hrvatskoj iznenadio je i Ćiru.

- Čudesno u svakom smislu, to nam je prozor sunca, u pi.. materinu... Ma to je najmoćnija nacija na svijetu. Ako se s njima skompamo, ne trebamo ništa raditi cijeli život. Zamislite da nam svaki Kinez mjesečno da jedan euro, to je milijardu i 300 milijuna eura na mjesec!