Da ti srce pukne: Fotografije pokojnika ponijeli na veliki debi

Klub iz istočnog Berlina, Union Berlin, u nedjelju je prvi puta nastupio u Bundesligi i to protiv omraženog RB Leipziga od kojega je na kraju i izgubio bez ispaljenog metka 4-0.

U svojoj prvoj utakmici najvišeg ranga njemačkog nogometa, Union Berlin je teško poražen, no to nije privuklo pažnju javnosti u tolikoj mjeri kao što su to učinile dvije druge stvari. Zasigurno najupečatljivija bila je ta što je kapacitet stadiona samo 20.021 mjesto, a prodano je 450 karata više. Kako?

Klub je pozvao svoje navijače da na povijesnu utakmicu povedu u pokojne navijače Uniona, pa su to obožavatelji prvog istočnoberlinskog kluba u Bundesligi i napravili, kupivši za svakoga od njih dodatnu ulaznicu.

Tako su, prije nego li je sudac označio početak same utakmice, doke je na stadionu svirala himna Uniona, domaći navijači u rukama visoko držali fotografije svojih pokojnih kako bi i oni bili prisutni taj poseban dan na Stadionu "an der alten Försterei", domu ultrasa Uniona od njegovog otvaranja 1920. godine.

Domaći su navijači, uz odavanje počasti svojim pokojnima, bojkotirali i navijanje u prvih 15 minuta utakmice jer RB Leipzig ne smatraju "pravim" klubom, odnosno, ne sviđa im se njihov način financiranja. Nazivaju ih umjetnim klubom. Nakon 15 minuta tihog bojkota, navijači Uniona započeli su s navijanjem, no uskoro su ih gosti nadglasali nakon euforije zbog prvog pogotka na utakmici.

