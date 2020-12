'Da vi živite tu, i vi biste umrli': Pogledajte gdje je Maradona proveo posljednje dane života

Jedan od najboljih nogometaša svih vremena Diego Maradona preminuo je sam u 61. godini života, u kući koja nije zadovoljavala uvjete za bolesnika u teškom zdravstvenom stanju

<p>Jedna od najvećih nogometnih legendi <strong>Diego Maradona</strong> (61) preminuo je 25. studenog u iznajmljenoj kući u San Andresu blizu Buenos Airesa. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Borba za Maradonino nasljedstvo</strong></p><p>Kuća je imala dva kata, četiri spavaće sobe s kupaonicama. Diego se nije mogao popeti stepenicama pa mu je u prizemlju uređena soba u kojoj je provodio većinu vremena. Fotografije je objavio argentinski portal <a href="https://www.clarin.com/fotogalerias/fotos-casa-murio-diego-maradona_5_6P6FB5O2-.html" target="_blank">Clarin</a>.</p><p>U sobi se nalazio bračni krevet, 81-centimetarski televizor, stol za masažu, klima uređaj, prijenosni WC i posebni prozori za smanjenje prolaska svjetlosti koja su mu pružala privatnost.</p><p>Evidentno je da prostor u kojem je legendarna desetka boravila posljednja dva tjedna nije za njega bio prikladan, pogotovo ako se u obzir uzme činjenica da se njegovo bogatstvo procjenjuje na 75 milijuna dolara.</p><p>Kuća je lijepa i nije u lošem stanju, ali ključna je prilagođenost koju nije imao s obzirom na to da je bio u jako lošem zdravstvenom stanju.</p><p>- Kuća nije bila prema onome što je Maradoni trebalo. Puno manje od onoga što je Maradona bio, a to je popularni argentinski i svjetski idol s milijunima. Kad su njegovi počeli tražiti kuću za Maradonin otpust, mislilo se da bi se za dva ili tri mjeseca mogao vratiti živjeti u Brandsen ili gdje god je želio, čak se razgovaralo i o mogućnosti putovanja na Kubu, pa da tamo nastavi živjeti jedan period života, ili za stalno ako tako on bude htio. Bila je to prolazna kuća. Agent za nekretnine koji obično surađuje s Diegom odlučio je pomoći obitelji i svi su se složili da neka dvokatnica skromnog izdanja bude njegovo privremeno prebivalište, za prvu ruku, dok se ne oporavi - rekao je čovjek koji je posljednjih mjeseci surađivao s Maradonom i njegovim odvjetnikom Matíasom Morlom.</p><p>Vikend prije smrti, Diego je proveo zaključan u klimatiziranoj igraonici u prizemlju koja je preuređena u spavaću sobu koja je bila ograđena ormarom. Soba nije ispunjavala uvjete za smještaj i boravak teškog bolesnika, a fiziološke potrebe Maradona je obavljao u kemijskom WC-u, a ne u pravom. </p><p>- Da ste vidjeli gdje je Diego umro, i vi biste umrli - rekla je Maradonina bivša žena Claudia Villafane.</p><p>Državno tužiteljstvo u Argentini pokrenulo je istragu i naredilo pretres kuće osobnog liječnika Leopolda Luquea koji je pod istragom zbog sumnje na moguće ubojstvo iz nehaja. Osim njega, pretražili su ured i kuću psihijatra Kosačova koji je radio za Maradonu.</p><p>Federalna policija pretražila je kuću i ordinaciju te bi se u nadolazećim danima trebale utvrditi okolnosti pod kojima je Diego preminuo.</p>