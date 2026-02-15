'Dali smo 10.000 kondoma za 2800 olimpijaca. Valentinovo u selu očito je bilo u punom jeku'

Organizatori Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini našli su se u neočekivanim problemima. Samo tjedan dana nakon otvaranja Igara, sportaši su potrošili cjelokupnu zalihu besplatnih kondoma, što je izazvalo brojne reakcije i natjeralo talijanski organizacijski odbor na hitnu intervenciju. Iako je dijeljenje zaštitnih sredstava dugogodišnja olimpijska tradicija, čini se da nitko nije bio spreman na ovako veliku potražnju.

Početna zaliha od oko deset tisuća kondoma, namijenjena za nešto manje od tri tisuće sportaša, nestala je u rekordnom roku. Prema pisanju talijanskog lista La Stampa, u olimpijskom selu u Cortini kondomi su razgrabljeni za samo tri dana. Situacija je kulminirala baš uoči Valentinova, što je dodatno potaknulo šale i komentare.

Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Talijanski organizacijski odbor priznao je propust u planiranju i u subotu izdao službeno priopćenje.

"Možemo potvrditi da su zalihe kondoma u olimpijskim selima privremeno iscrpljene zbog potražnje veće od predviđene. Dodatne zalihe se dostavljaju i bit će distribuirane u sva sela između danas i ponedjeljka", stoji u priopćenju. Obećali su kako će se zalihe kontinuirano nadopunjavati do kraja Igara kako bi se osigurala njihova stalna dostupnost.

Glasnogovornik Međunarodnog olimpijskog odbora, Mark Adams, cijelu je situaciju prokomentirao s dozom humora.

​- Mislim da je deset tisuća komada potrošeno, a tu je 2.800 sportaša, pa računajte sami. To jasno pokazuje da je Valentinovo u punom jeku u selu - našalio se Adams.

Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Dijeljenje kondoma na Olimpijskim igrama praksa je koja traje još od Seula 1988. godine, a pokrenuta je s ciljem podizanja svijesti o prevenciji spolno prenosivih bolesti.

Ipak, čini se da kondomi ne služe samo svojoj primarnoj svrsi. Mnogi sportaši uzimaju ih kao neobične suvenire. Alpska skijašica s Madagaskara, Mialitiana Clerc, potvrdila je ovu teoriju.

​- Nisam toliko šokirana, vidjela sam to već u Pekingu. Na ulazu u svaku zgradu bile su kutije s puno kondoma i svaki dan bi sve nestalo. Već znam da puno ljudi koristi kondome ili ih jednostavno uzima kako bi ih poklonili prijateljima izvan Olimpijskih igara jer je to za njih neka vrsta poklona - izjavila je Clerc.

Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Dok čekaju nove zalihe, sportaši se snalaze kako znaju. Život u olimpijskom selu, posebno u Cortini gdje su smješteni u modularnim jedinicama, nudi ograničenu privatnost. Kako navodi La Stampa, u Milanu su iznimno popularne "sobe za opuštanje" s prigušenim svjetlima i umirujućom glazbom, budući da su posjeti sobama sportaša iz drugih zemalja zabranjeni.

Jedan anonimni sportaš za talijanske je medije izjavio kako se moraju "koristiti maštom" dok čekaju novu pošiljku, dodajući kako mnogi slobodno vrijeme provode igrajući PlayStation.

Usporedbe radi, za Ljetne igre u Parizu 2024. osigurano je 300.000 kondoma za oko deset i pol tisuća sportaša, što pokazuje koliko je početna zaliha u Italiji bila skromna. Cijela je priča dobila i viralni trenutak kada je španjolska klizačica Olivia Smart objavila popularni video u kojem pokazuje automate za kondome, dodatno skrenuvši pozornost na njihovu dostupnost, a potom i nedostatak.