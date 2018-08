Dalić: A što je to mogao Modrić više napraviti za Zlatnu loptu?

Za prijateljsku utakmicu protiv Portugala u Faru 6. rujna i premijerni meč u Ligi nacija protiv Španjolske u Elcheu 11. rujna izbornik Hrvatske Zlatko Dalić sastavio je novi popis od 25 imena i stvorio neku novu Hrvatsku.

Dalić je ujedno i kandidat za Fifinog trenera godine nakon što je Hrvatsku izvan svih očekivanja odveo do svjetskog srebra u Rusiji, a povodom toga s njim je intervju napravila i Fifina službena stranica.

- I dalje vlada taj osjećaj kao da sanjamo. Kad smo se vratili u Zagrebu nas je dočekalo više od pola milijuna ljudi. Taj dan nitko od nas neće zaboraviti. Bilo je to nevjerojatno ljeto za nas - počeo je Dalić pa nastavio:

- Vjerojatno će nam trebati još nekoliko godina da shvatimo što smo uspjeli napraviti. Samo Njemačka i Francuska imaju više medalja od nas na Mundijalima u zadnjih 20 godina! Nemaju ni Brazil, Argentina, Italija ni Španjolska!

Upitan hoće li osvojiti Fifinu nagradu za najboljeg trenera odgovorio je:

- Najvažnije pobjede su protiv Nigerije, Islanda, Argentine, Danske, Rusije i Engleske pa onda svaka individualna nagrada nije važna kao srebrna medalja koju smo osvojili kao momčad. Osvojio to ili ne, ovo ljeto mi je najbolji sportski period u životu.

Dalić je komentirao zaslužuje li naš kapetan Luka Modrić osvojiti nagradu najboljeg igrača svijeta.

- Nema dileme o tome je li Luka zaslužio nagradu. Već dugi niz godina je on ključan igrač Reala, ali teško je bilo kome osvajati individualne nagrade pored Lionela Messija i Cristiana Ronalda. Ipak, Luka je bio najbolji igrač Svjetskog prvenstva i ključan igrač Reala u Ligi prvaka i zaslužuje postati najbolji. Što je mogao više od toga učiniti? Pa on je idealan nasljednik Ronalda i Messija. Ponizan je, veliki radnik i uvijek daje sve od sebe. Ne vidim niti jednog igrača koji je zaslužio tu nagradu više od njega i siguran sam da svijet nogometa to vidi.

Za kraj je govorio o tome kako je voditi klub, a kako reprezentaciju.

- Drugačije je voditi reprezentaciju od kluba. Trudim se biti trener igračima i želim imati dobar odnos s igračima, da vlada međusobno povjerenje. Uvijek sam iskren do kraja i nastojim biti jasan u svojim idejama i planovima.