Dalić: Cilj je bio plasman na SP, sve iznad je plus! Nemamo širok izbor igrača, pa ni pravi stadion

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić bio je glavni gost na prvoj Simposar konferenciji koja se od ponedjeljka do srijede održava u Novigradu. Ususret trećem Svjetskom prvenstvu na koje vodi "vatrene" Zlatko Dalić sudjelovao je na panelu "Organizacija i izazovi velikih natjecanja, put ka Svjetskom prvenstvu 2026. godine", na kojem je priznao da na leđima nosi veliko breme očekivanja hrvatske javnosti i svih navijača hrvatske nogometne reprezentacije.

- Nakon dvije medalje na dva zadnja svjetska prvenstva moraš imati nekakvu ulogu favorita, ne možeš to izbjeći. Kad smo kretali 2018. godine u Rusiju nitko to od nas nije očekivao, ali sada već da. Od naše javnosti, navijača, pa i suparnika osjeća se da se od nas očekuju velike stvari. Raste pritisak i euforija, a to nije dobro. Puno je velikih reprezentacija koje imaju dobre igrače i momčadi, bit će teško, ali ja sam optimist. Mi imamo kontinuitet, svjesni smo svojih kvaliteta, nas osvojene medalje guraju u ulogu favorita za medalju, ali ja ne dozvoljavam taj pritisak. Naš cilj je uvijek plasman na Svjetsko prvenstvo, sve preko toga je plus, van naših realnih slika. Mi nemamo tako veliki izbor igrača, nemamo ni pravi stadion na kojem možemo igrati utakmice, ali radimo jako dobre rezultate u prvom redu zaslugom naših igrača - rekao je Dalić.

Koliko vi osobno vodite računa o samoj organizaciji, ili to prepuštate ljudima u Savezu?

- Kod nas se zna praksa, svi rade svoj posao, rade ga vrhunski, ja nešto malo korigiram, prirodno je da sam uključen, ali oni rade svoj posao, odnosno svi djelujemo zajedno.

Je li ljepše biti danas u ulozi veterana izbornika koji vodi reprezentaciju na treće Svjetsko prvenstvo ili početnika, kad ste spašavali reprezentaciju u dodatnim kvalifikacijama i izborili plasman na Svjetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji?

- Ovo je puno komfornija situacija, ali i velika obaveza. Očekuje se isto, pritisak je velik, u našoj javnosti je sve osim medalje neuspjeh. Nije dobro raditi takvu atmosferu, treba biti realan i smiren.

'Nogomet je globalni biznis, ali to je previše'

Koliko je važan kontinuitet igranja reprezentacije na velikim natjecanjima?

- Jako je važan. Hrvatska je propustila dva velika natjecanja, jedno europsko i jedno svjetsko prvenstvo. Velika natjecanja osiguravaju značajna financijska sredstva, mi smo na velikim natjecanjima starosjedioci, znamo sve, sve nam je poznato i puno je lakše pripremiti se. Nemamo nikakvih problema i zato je taj kontinuitet jako važan. Zato i kažem da je osnovni cilj plasman, sve ostalo je samo plus.

Je li proširenje Svjetskog prvenstva na 48 reprezentacija razvodnjavanje kvalitete ili demokratizacija, davanje mogućnosti manjim reprezentacijama?

- Rekao bih da bi bilo bolje da su priliku dobile kvalitetnije reprezentacije iz Europe, to bi bilo OK. Razumijem da se daje šansa svima, dugo sam se borio da se daju jednaki uvjeti svim reprezentacijama, tražio sam ravnopravni status i respekt za Hrvatsku. OK, nogomet je globalni biznis, daje se šansa većem broju reprezentacija, ali po meni to je previše. Igrači su umorni, iscrpljeni, igra se utakmica više... Bilo bi bolje da su priliku za plasman dobile kvalitetne europske reprezentacije poput Italije, Danske, Švedske...

Koliko je složeno pripremiti reprezentaciju za tri utakmice u tri države, pogotovo toliko udaljene?

- Nije to lako, za mene je Katar bio najbolji, u pola sata, sat si iz hotela do stadiona i natrag, sve je na jednom mjestu, a to je sjajno i za navijače. Mi sada igramo u Dallasu, gdje je jako toplo, temperature idu i preko 40 stupnjeva, imamo tri i pol sata leta do baze, pa onda u Kanadu, Philadelphiju... Jako je to nezgodno, pogotovo za nogometaše, nema pravih uvjeta, vremenske razlike, temperaturne razlike, to je malo problem, ali mi ćemo u datim uvjetima pokušati napraviti ono što je najbolje. Zbog toga ćemo dva dana ranije putovati u gradove u kojima se igraju utakmice, kako bi se što bolje i brže prilagodili.

Kakva je uloga izbornika u odnosu na ulogu trenera u klubu?

- Ja sam već devet godina izbornik, to je čast i ponos, pogotovo kad si na klupi svoje reprezentacije. Dosta je komfora, imaš dosta slobodnog vremena, možeš se odmoriti i pripremiti... Drugačiji je posao, deset dana je intenzivno i teško, ali imaš i stožer koji radi priču i pomaže. Treba biti stalno u fokusu, pratiti utakmice i igrače, kod nas postoji uhodan sistem, nema puno izmjena, mi smo stvorili priču zajedništava i tako funkcionira. Mi nemamo puno igrača, bitno je da su svi zdravi i u formi, to je najvažnije. Postoji uhodana shema po kojoj se mi ponašamo, i za sada nam donosi dobre rezultate.

Što je najteže, je li to izbor 23 najbolja, odnosno zahvaliti onom prekobrojnom?

- To su jako teške odluke, tu je puno kolega koji znaju kako je to. Ja sam imao 2018. situaciju kad sam morao maknuti jednog igrača (Mitrović, op.p) i to mi je jedan od najtežih trenutaka, i zbog toga to nikad više ne radim. Objavim točan popis, točno onoliko igrača koliko treba. Bolje je nekoga pozvati naknadno, nego nekoga otpisati. U Njemačkoj bi igrača koji je otpisan slavili tri dana jer je bio dio reprezentacije, kod nas bi bilo tri dana udaranja po meni zašto sam baš njega otpisao. Moja je sreća da nisam ispunjavao želje i pozdrave, nego radio po svom. Da jesam, već bih odavno bio bivši. Kad bi pratili što se sve piše u medijima i koga bih sve trebao pozvati, tu ne bi bilo mjesta za moje igrače. Svi bi predlagali, a nitko ne bi odgovarao. Kod mene je drugačije, ja slažem momčad, ja odgovaram... Zato sam ostao svoj, jer sam radio onako kako sam mislio da je najbolje. Sve je ispalo dobro i ja mirno spavam. Znate kako je, kad-tad će te smijeniti, zato je bolje raditi po svom.

Je li normalno da se stalno priča o tome to bi mogao biti vaš nasljednik, a vi ste toliko dobrih stvari napravili s reprezentacijom i još uvijek ste tu?

- To je jurnjava za čitanjima i klikovima, bez obzira stajalo u tekstovima "navodno" ili ne... Ja devet godina živim pod pritiskom, uvijek netko nešto ima za reći, ako se na koncu pokaže i da to nije bila istina - nikom ništa. Moja je obrana od toga "ignore", ne demantiram, to me naučio Ćiro Blažević, bolje da novinar pobjedi 1-0 nego da ti pobijediš 10-9, jer si onda devet puta izgubio. Ja radim po svome, nije lagano, uvijek se stvara kritična masa kojoj nisi poželjan. Ja radim najbolje što mogu, vidjet ćemo...

Koliko je u razvoju igrača važan talent, a koliko rad?

- Talent te dovede do nekih vrata, ali rad te vodi dalje. Mi imamo talentirane igrače, većina je ponikla iz hrvatske lige i napravili su vrhunske rezultate. Naš je problem što rano odlaze da spase svoje klubove, i tu se neki pogube. Najbolji primjer je Luka Modrić koji je otišao s 25 godina kao gotov igrač, i uspio je, a danas mladi odlaze rano i kasnije se vraćaju u Hrvatsku oživjeti karijeru. Puno je talenata koji se nisu adekvatno razvili, nisu bili radni, uporni i strpljivi, možda nisu imali ni stručnjaci da unaprijede njihov talent. Važna je sloboda i autonomija u radu, da igrači dobiju samopouzdanje... To je put koji je Hrvatska svima u regiji pokazala. Mi smo najuređenija nogometna reprezentacija na svijetu, imamo kult reprezentacije, nitko ne izbjegava poziv i dolazak, svi dolaze s radošću, svi igraju s radošću, bez kulta reprezentacije nema ništa...

Koliko je važna sinergija navijača na tribinama i igrača na terenu?

- Bez toga nema ništa, to je jako važno, taj osjećaj pripadnosti... Nema većeg motiva nego kad odjeneš svoj dres i čuješ svoju himnu. To nije klub, to nije ugovor, to nije novac, to je ponos. Dok imamo takve igrače koji žele, hoće i mogu, bit će i uspjeha. Ja sam ponosan na hrvatsku nogometnu reprezentaciju koja odražava vrijednost svog naroda, to su zajedništvo, čast, vjera, ponos, domoljublje... Mi tako živimo i radimo, bez toga nema ništa, a sinergija navijača i igrača, to zajedništvo, to je ključ. Drago mi je što vidim da Bosna i Hercegovina slijedi taj put...

Kako komentirate velike cijene ulaznica na Svjetskom prvenstvu?

- To je biznis, promocija ljudi koje određuju tako visoke cijene, koje oni koji stalno prate reprezentaciju ne mogu plaćati. Ovo je sada priča za bogate. Ja sam bio na tri izvlačenja skupina SP, u Rusiji i Katru smo svi izbornici pozvani na binu i slikali smo se i te slike su meni jako važne i vrijedne, tu smo svi mi izbornici. Sad sam bio u Americi, niti nas je tko pozvao na binu, niti nas je doživljavao... Nogomet se mora vratiti nogometašima, normalnim ljudima koji ga vole i redovito prate. Danas je nogomet biznis, zato ja nemam treću sliku s izbornicima na izvlačenju skupina, ali je imaju neki drugi.

'Modrićev fenomen treba proučavati'

Modrić je primjer svima, rekli ste da ćete igrati koliko god on to bude želio?

- On je veliki čovjek, profesionalac i igrač. Velika je stvar da on nosi reprezentaciju i klub, da radi velike stvari... Meni je čast što sam radio u njegovom vremenu, čast da sam ga vodio i da mi je bio kapetan. On je imao ponudu i veliki novac u Saudijskoj Arabiji i Katru, ali potpisao je za Milan baš zbog odlaska na Svjetsko prvenstvo, htio je igrati velike utakmice i ostati u formi. Luka nosi Hrvatsku, on je primjer. Mladi mogu biti sretni što imaju igrače poput njega, Perišića, Kramarića za primjer. I meni je lakše s njima jer su oni primjer mladima. Daj mu Bože zdravlja, on je fenomen koji treba proučavati. Slična situacija je i u reprezentaciji Bosne i Hercegovine koja je stavila Džeku mladima za primjer. Sad su uz njega, slušaju ga, gledaju kao pravog igrača i lidera.

Kako prenijeti taj vaš mir i oprez na igrače, da ne polete da ne misle da su već prošli grupu i ušli u zonu medalja?

- Ja sam optimist, očekujem velike stvari, ali ne preskačem stepenice, moramo biti fokusirani najprije na grupu... Nije dobro postaviti velike ambicije, one rezultiraju euforijom i pritiskom koji nisu dobri.

Kako vidite rješenja za trend ranog odlaska mladih u inozemstvo?

- Teško, čim se pojavi talent klub ga mora prodati zbog financija i opstanka. To je šteta i često na završi dobro. Klub i igrač dobiju novac, ali tu je uglavnom kraj, zbog toga naš nogomet ni ne može napraviti iskorak. Primorani smo prodavati da bismo preživjeli i zato ćemo taj trend teško promijeniti.