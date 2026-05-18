Dalić danas objavljuje širi popis za SP: Najveća 'gužva' u vezi, evo koji igrači opasno 'vise'
• Zlatko Dalić danas poslije 13 sati objavljuje širi popis za SP • Kotarski nezadovoljan statusom i na njegovo mjesto mogao bi uskočiti Hajdukov Silić • Stojković ide na pripreme u Rijeku, ali ne i Beljo?
Zlatko Dalić (59) još je prije nekoliko dana morao Fifi poslati preliminarni popis hrvatske nogometne reprezentacije za SP u SAD-u, Kanadi i Meksiku, s 35 do 55 imena. Nije ga bio dužan obznaniti javnosti, a tu je mogućnost i iskoristio. Danas će u 13 sati, u zagrebačkom pubu Pivana, objaviti širi popis, koji neće imati mnogo više od 26 imena, koliko ih mora povesti na Mundijal.