Dalić dovodi u Livno legende 'vatrenih' pa rješava budućnost

Sve je spremno za glazbeno-sportski spektakl u Livnu, objavio je na svojim društvenim mrežama Nogometni klub Trgolav 1918.

U protekla tri dana na sportskom kompleksu Zgona održan je 5. nogometni kamp "Zlatko Dalić". Djeca uzrasta od 8 do 14 godina pristigla iz cijele BiH, Njemačke, Austrije, Švicarske, Francuske i drugih država, imala su jedinstvenu priliku trenirati pod budnim okom Zlatka Dalića i drugih poznatih trenerskih imena i legendi hrvatskog nogometa.

U utorak, 11. kolovoza u 18 sati održat će nogometna utakmica između 'vatrenih' za koje će zaigrati Kranjčar, Ćorluka, Rakitić, Olić, Štimac, Jarni i drugi protiv ekipe Livno i prijatelji. Slijedi koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade.

Idući dan ili najkasnije u četvrtak, bivši izbornik 'vatrenih' Zlatko Dalić trebao bi otputovati prema Ujedinjenjim Arapskim Emiratima gdje će preuzeti funkciju izbornika njihove seniorske vrste. S njime će ići i varaždinski trener Branko Ivanković koji će preuzeti ulogu posebno savjetnika u Nogometnom savezu UAE. Također s Dalićem će u stožeru biti Ćorluka, Subašić, Milanović, Rochon, Ladić i Mrmić, dok će Igor Bišćan preuzeti mladu vrstu.