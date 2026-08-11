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BIVŠI IZBORNIK

Dalić dovodi u Livno legende 'vatrenih' pa rješava budućnost

Piše Ivan Tomašković,
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Dalić dovodi u Livno legende 'vatrenih' pa rješava budućnost
Foto: JOHN E SOKOLOWSKI
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Odigrat će se nogometna utakmica između 'vatrenih' za koje će zaigrati Kranjčar, Ćorluka, Rakitić, Olić i drugi protiv ekipe Livno i prijatelji

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U protekla tri dana na sportskom kompleksu Zgona održan je 5. nogometni kamp "Zlatko Dalić".  Djeca uzrasta od 8 do 14 godina pristigla iz cijele BiH, Njemačke, Austrije, Švicarske, Francuske i drugih država, imala su jedinstvenu priliku trenirati pod budnim okom Zlatka Dalića i drugih poznatih trenerskih imena i legendi hrvatskog nogometa. 

U utorak, 11. kolovoza u 18 sati održat će nogometna utakmica između 'vatrenih' za koje će zaigrati Kranjčar, Ćorluka, Rakitić, Olić, Štimac, Jarni i drugi protiv ekipe Livno i prijatelji. Slijedi koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade. 

Idući dan ili najkasnije u četvrtak, bivši izbornik 'vatrenih' Zlatko Dalić trebao bi otputovati prema Ujedinjenjim Arapskim Emiratima gdje će preuzeti funkciju izbornika njihove seniorske vrste. S njime će ići i varaždinski trener Branko Ivanković koji će preuzeti ulogu posebno savjetnika u Nogometnom savezu UAE. Također s Dalićem će u stožeru biti Ćorluka, Subašić, Milanović, Rochon, Ladić i  Mrmić, dok će Igor Bišćan preuzeti mladu vrstu. 

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