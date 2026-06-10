Dalić Englezima: Vidi se koliko ste ozbiljna reprezentacija. Mi moramo učiniti nešto više...

Dvoboj Hrvatske i Engleske jedan je od najiščekivanijih u prvoj rundi Svjetskog prvenstva. Navijači "Gordog Albiona" i dalje imaju noćne more od "one" noći u Rusiji 2018. kada je Hrvatska ušla u finale Svjetskog prvenstva. Zlatko Dalić spremio je svoje trupe da još jednom šokira Engleze, ali je rekao kako bi volio da se ova utakmica igra zadnja u skupini. Sve je prenio britanski The Guardian.

- Možda bih volio da je tako, jer prva utakmica može sve uništiti. Na Euru 2024. izgubili smo 3:0 od Španjolske u prvoj utakmici i pali smo, nismo se mogli vratiti. No, u prošlosti smo pobijedili Nigeriju 2018. i odigrali neriješeno s Marokom 2022. godine. Prva utakmica je najvažnija. Protiv Engleske ćemo se boriti, pokušati dati sve od sebe i pokušati pobijediti - prenijeli su Englezi izbornikove riječi.

Analizirali su i probleme s formom hrvatskih perjanica. Luka Modrić pretrpio je ozljedu jagodične kosti, dok su Mateo Kovačić i Joško Gvardiol tek pred kraj sezone ponovo izašli na teren.

- Posebno Kovačić, on je ove sezone jedva igrao, a sada nam treba. Nije lako i treba nam vremena. Nemamo širok kadar, a ovo su neki od naših najvažnijih igrača - rekao je izbornik.

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Na kraju je Dalić pohvalio englesku reprezentaciju. Naglasio je kako su "tri lava" dva puta pobijedila Hrvatsku nakon polufinala Mundijala 2018. te je posebno hvalio njihove dugotrajne pripreme u SAD-u.

- Vrlo jaka momčad čija je liga najbolja na svijetu i koja igra vrlo ofenzivno, vrlo brzo. Morat ćemo učiniti nešto više. Gledao sam njihovu utakmicu protiv Novog Zelanda, ali to nije bila realna situacija, bilo je nešto drugačije. To pokazuje koliko je vaša momčad ozbiljna kada dođu u Ameriku gotovo 20 dana ranije kako bi sve pripremili. Ali ja sam uvijek optimist, gurat ću svoju momčad i učiniti sve što je u mojoj moći da pobijedimo - zaključio je Dalić.