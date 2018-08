Dalić im ostvario dječački san: Ante i Marko u špici Hrvatske!

Te 2013. Ante Rebić i Marko Livaja vodili su U-20 reprezentaciju Vatrenih na Mundijalu u Turskoj.

Činili su moćan napadački tandem koji nas je trebao pogurati do završnice turnira, međutim, zastali smo u osmini finala protiv Čilea (0-2).

Nakon pet godina njih dvojica ponovno će igrati zajedno i to u seniorskoj reprezentaciji što im je omogućio Zlatko Dalić.

O tome su maštali...

- Obojica imamo mnogo nogometnih želja. Jedna je da uskoro budemo i tandem u seniorskoj reprezentaciji. No, do tamo je dug put, pogotovo ako znamo da nam taj put priječi sjajni Mario Mandžukić - pričao je Livaja u to doba.

Mandžo se poslije Rusije odlučio povući i otvoriti mjesto mlađima. U ovom slučaju, baš onom koji je o tome sanjao.

- Taj tandem podsjeća me na naš najveći napadački tandem Bokšić – Šuker! Naravno, momci su još na početku karijera, ali nema dvojbi da su budućnost našeg nogometa - riječi su Zorana Vulića prije pet godina.

Mnogi su tada brzo primijetili njihovu povezanost i razumijevanje na terenu, kao i tada posebne frizure budući da su se obojica brijala na posebnim mjestima na glavama.

- Nema neke posebne veze rekao bih. Prije da obojica dobro razumijemo nogomet, pa se u tom smislu i dobro nadopunjujemo, te kvalitetno surađujemo - rekao je tada Livaja.

Danas obojica imaju 24 godine, a zajedno su promijenili 13 klubova! Posebna 'skitnica' je Livaja koji se tek prošle sezone skrasio u atenskom AEK-u s kojim je postao i prvak države.

Dok je Marko pokoravao Grčku, njegov veliki prijatelj Ante briljirao je u Njemačkoj igrajući za Eintracht Frankfurt što mu je omogućilo prvi sastav u reprezentaciji svjetskih doprvaka.

Sada je na vrata Vatrenih zakucao i Livaja, 'zločesti dečko' neupitnog nogometnog talenta, a na izborniku Dalić je odluka hoće li ih koristiti zajedno na terenu.

- Livaja ima vrhunsku realizaciju, sve predispozicije za velikog igrača, on mora biti top igrač. Rebić se razvio u modernog napadača, kada mu ostaviš prostor, nezaustavljiv je. Njih dvojica u tandemu djeluju impresivno, kao da su stvarani za zajedno igraju - rekao je Ivan Gudelj koji je Livaju vodio u svim mlađim selekcijama.

Svoje posljednje nastupe za Hrvatsku Livaja je imao prije četiri godine u dodatnim kvalifikacijama za Euro U-21 kad nas je eliminirala Engleska. U obje utakmice Marko je zabijao...

RIJEŠITE KVIZ: Otkrijte koliko ste zapravo pametni.