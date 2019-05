Dalić: Imamo problema, otpala su nam još tri igrača za Wales

Hvala Omišu i Dalmaciji na lijepom dočeku. Vrijeme nas je poslužilo. Idemo se dalje spremati za Wales, rekao je Zlatko Dalić nakon lijepe nogometne priredbe u Omišu. Vatreni su na proslavi 100. godišnjice istoimenog kluba slavili s 5-0.

Prije utakmice su stigle vijesti da protiv Walesa neće igrati Ivan Rakitić i Ante Rebić, a sada je Dalić objavio da su otpala još trojica igrača.

- Imali smo problema zadnjih dana, htjeli smo ovo odraditi bez problema i ozljeda, to smo uspjeli u ovoj utakmici. Najvažnije je da se nitko danas nije ozlijedio. Pet tisuća ljudi, svi su uživali, praznik nogometa u Dalmaciji, drago mi je da su svi uživali. Ali imamo dosta problema, sedam dana da ih riješimo. Otpali su Rakitić i Rebić, a na put s nama u Rijeku neće ni Vlašić, Rog i Bradarić. Zvat ćemo neke igrače iz mlade reprezentacije, razgovarat ćemo s izbornikom Gračanom. Ja sam optimist.

- Čeka se teška utakmica, mi dolazimo s puno nekih sitnih problema. Odlučio sam da samo zdravi igrači idu s nama. Bit će nam teško, ali vjerujem u momčad, sebe i svoj rad i u naše navijače. Mi nekog velikog izbora u ovom trenutku nemamo, ali naći ćemo nešto što je najbolje i najkvalitetnije. Slažem se da nemamo pravo na kiks, jedna od ključnih utakmica, uz ta tri boda bili bi puno mirniji. Svaki trening će biti u 15 sati, danas se igralo u 15 sati kako bismo uhvatili taj ritam. Bit će teško, ali kako njima, tako i nama.

- Putujemo danas za Rijeku i Opatiju. Nama od sutra kreće ozbiljan posao i rad. U nedjelju nam stiže Kovačić, a onda stiže i Lovren, nadam se s trofejem prvaka Europe. Utakmica se igra u nezgodno vrijeme, ali igrači su spremni za to. Mi zagovaramo zajedništvo. lijepo je bilo u Dalmaciju, sad idemo na Kvarner, a onda u Slavoniju koja je uvijek posebno mjesto za nas. Iz Osijeka smo započeli put na Svjetsko prvenstvo - rekao je izbornik pa kratko najavio finale Lige prvaka.

- Bit će jako teško zahtjevno u finalu Lige prvaka, ali volio bih da Liverpool pobijedi zbog Lovrena i lanjskog finala. Dajem blage šanse više Liverpoolu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Utakmica Hrvatske i Walesa igra se 8. lipnja u Gradskom vrtu u Osijeku od 15 sati.

Vatreni se ne boje Walesa, u Slavoniji će biti ludnica

- Sretan što sam što je ovo pokrenulo nešto, samim time što ima puno djece, znam kad sam ja bio mali i kad sam vidio te zvijezde poput Bokšića i Bobana bilo je motivacije za daljnji rad. Grad je malo živnuo, nadam se da će sve biti bolje - rekao je Ivan Perišić pa najavio Wales:

- Igraju samo tri boda, već smo jedan kiks napravili, imamo sedam osam dana da se pripremimo, ne bojim se, u Osijeku je uvijek bilo dobro, pun stadion.

- Wales je tvrda ekipa koja će čekati prilike iz kontri, ali mislim da će se sve pitati nas. U Aston Villu sam došao s ciljem da uđemo u Premiership i sretan sam zbog toga. Zdravstveno stanje mi je dobro, u punom san treningu, ljudi u klubu vjeruju u mene, a nadam se da ću se nametnuti sljedeću sezonu, uvijek ću davati sve od sebe, a trener je tu da donese odluku - rekao je Lovre Kalinić i dodao:

- Nama je svima drago što smo mogli uveličati ovu proslavu. Najbitnije da nema ozljeda i da smo završili ovo na jedan kvalitetan način.

- Slavonci jako vole nogomet i željno to očekuju, bit će super atmosfera. Naravno da je iznimno važna utakmica, ja sam spreman, a što se tiče utakmice ne moramo uopće 'apostrofirati' koliko je ova utakmica bitna. Takav će njihov stil igre biti, čvrsta, tvrda igra. Ekipa s 'Otoka', to je to. Igramo u nezgodnom terminu, ali kako njima tako i nama. Moramo pokazati da smo favoriti ne samo na papiru nego i na terenu - komentirao je iduću utakmicu Borna Barišić.

POGLEDAJTE VIDEO: