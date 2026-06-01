Dalić je prelomio? Vušković će biti najmlađi starter 'vatrenih' na velikim turnirima u povijesti
Hrvatski izbornici kroz povijest očito nisu dovoljno vjerovali našim mladim snagama, samo se Dalić na velikim natjecanjima odlučio za “vatrene” klince. Prvo za Gvardiola, a sad (čini se) i za Vuškovića
Luka Vušković (19) bi se za 15 dana velikim slovima upisati u almanahe hrvatskog nogometa i postati najmlađi starter "vatrenih" u povijesti velikih natjecanja. Čudesni stoper briljira cijele sezone, a sve je izglednije kako je sjajnim partijama u dresu HSV-a izborio mjesto i u početnoj postavi Hrvatske na otvaranju Mundijala protiv Engleske 17. lipnja u Dallasu.