Dalić: Da smo slagali godinu, ne bismo ju ovako posložili...

Izdvojio bih cijelu godinu jer j bila sjajna, možda i neponovljiva. Ipak, dva momenta su mi najvažnija - Mandžin gol protiv Engleza u polufinalu i ono što je bilo poslije - dočeci u Hrvatskoj i BiH, započeo je izbornik Zlatko Dalić.

Foto: Frank Hoermann/DPA/PIXSELL

Ulaskom u novu 2019. godinu,kreću novi izazovi za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Prošle godine u ovo vrijeme nismo ni mogli sanjati što će se sve dogoditi u hrvatskom nogometu.

- Prije godinu dana nije bila takva situacija, bilo je to neostvarivo. Ono što je najvažnije, imali smo sjajnu generaciju i reprezentaciju. Pokazali smo zajedništvo, vjeru i ustrajnost. Stvorili smo grupu koja je imala zajednički cilj i mislim da smo ostvarili nešto što ćemo teško ponoviti. Imamo viceprvake svijeta, mladu reprezentaciju na EP, Dinamo u Europi, Modrić je najbolji igrač svijeta - ma da smo sami slagali godinu, ne bi ju ovako posložili.

'Luka Modrić je najveći igrač svih vremena s ovih prostora'

Nakon srebra na SP-u i Dinama u Europi, godinu je zaokružio Luka Modrić osvajanjem Zlatne lopte.

- Sigurno da je Modrić najveći igrač svih vremena s ovih prostora. Ni Messiju ni Ronaldu nije pošlo za nogom da pokupi sve trofeje s klubom i reprezentacijom Nema mjesta kritikama, Luka je to sve zaslužio - jasan je izbornik 'vatrenih'.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Sad su na redu novi izazovi - krajem ožujka kreću kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2020. godine.

- Tri reprezentacije Mađarska, Wales i Slovačka bili su na EP i prošli grupu, a Wales je bio u polufinalu. Grupa nije lagana, ali mi smo favoriti i jedini na cilj je plasman na EP. Lagano idemo u pomlađivanje reprezentacije, cilj mi je stvoriti temelje za budućnost.

Izbornik Dalić je nakon povijesnog uspjeha imao mnogo ponuda za novi posao, ali ostao je vjeran Hrvatskoj. Planova za nastavak karijere ima, ali još ne planira otići s izborničke pozicije.

'Otići ću kad za to osjetim potrebu'

- Kad sagledam svoju karijeru, imao sam svoje ambicije i gotovo sve sam ostvario. Sljedeći cilj mi je jednog dana voditi veliki europski klub. Svoje ciljeve sam dosad realizirao, a to ću i nastaviti. To je moj cilj i hoće li to biti sutra, prekosutra, vidjet ćemo. Uživam u ovim mojim najljepšim danima sportske karijere i mislim da ove trenutke treba iskoristiti za nastavak dalje. Znam svoj put i cilj, pratim osjećaj kod donošenja odluka. Trenutno mi govori da moram ostati, a kad ću osjećati drugačije, otići ću - otkrio je Dalić.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U samo mjesec dana postao je planetarno popularan, privatnosti više nema, ali sve je to cijena uspjeha. a hrvatske navijače ništa mu nije teško pa ga veseli nada da im može donijeti novo veselje.

- Puno toga se promijenilo, privatni život gotovo mi se izgubio. Ja govorim 'samo da me ne prebaci' da ostanem jednostavan normalan kao što sam bio i da se sve tako nastavi. Ono što mi je najvažnije je zdravlje, a što se tiče nogometa htio bi da nastavimo s dobrim igrama i ostvarimo naš cilj plasmana na Europsko prvenstvo. Htio bi da naši navijači uživaju u novim pobjedama i dobrim rezultatima hrvatske reprezentacije te da se sve nastavi kako je krenulo - završio je Zlatko Dalić.